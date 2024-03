Leroy Merlin prend ses nouveaux quartiers aux Tilleroyes 

C’est sur l’ancien terrain de l’imprimerie Néo Typo (fermée en 2014), rue Lavoisier à Besançon, que l’enseigne spécialisée dans le bricolage et l’aménagement intérieur et extérieur a trouvé le site idéal pour accueillir sa nouvelle cour des matériaux. La superficie globale du site est d'environ 9.600 m2, dont 1.642 m2 dédiés à la cour en extérieur, 1.830 m2 pour les espaces intérieurs et environ 2.000 m2 dédiés à la logistique. Les clients, particuliers et professionnels y seront accueillis du lundi au dimanche.

"Un outil de travail extrêmement intéressant"

"C'est un moment important pour nous (...). C'est un site avec plein d'atouts, du caractère, bien connus des Bisontins", a déclaré Frédéric Gros, directeur du magasin lors de la soirée inaugurale vendredi soir devant une centaine d'invité(e)s, dont Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole, Éric Alauzet, député du Doubs, Nicolas Bodin, 2e vice-président de GBM en charge de l'Économie, Lorine Gagliolo, 4e vice-présidente de GBM en charge du Développement durable, de l'Énergie et de l'Environnement, Marcel Felt, conseiller communautaire GBM en charge des zones d'activités, ainsi que Frédéric Ballet, propriétaire du site et maître d'oeuvre.

La présidente de Grand Besançon Métropole a également pris la parole en qualifiant ce nouvel outil de travail d'"extrêmement intéressant", dans un lieu "qui s'est régénéré, construit sur l'existant", dans un bâtiment "bien pensé, y compris en matière d'énergie, de désimperméabilisation des sols et de circuit de l'eau".

Infos +

Quant à l’espace libéré sur le côté du magasin Leroy Merlin dans la zone de Chateaufarine, rue Guillaume Apollinaire, il sera rapidement réutilisé pour agrandir la zone logistique du magasin. Des travaux sont prévus à partir de fin 2024.

Infos pratiques