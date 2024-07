Les Barbiers by l’Atelier, le nouveau salon de la rue de Belfort

À Besançon, le salon de coiffure L’Atelier, situé rue de Belfort a fait le choix de scinder sa clientèle autrefois mixte, pour désormais accueillir ces messieurs à quelques pas, au 63 de la rue de Belfort. Ouvert depuis le 2 juillet 2024, Les Barbiers by l’Atelier propose des prestations pour hommes dans un cadre masculin et élégant.

Ambiance à la fois sombre et chaleureuse, le nouveau barbier d’Éric Pinto, déjà gérant de trois autres salons de coiffure à Besançon, Saône et Valdahon, passerait presque inaperçu depuis la rue. Mais une fois la porte franchie, le cadre de 80m2 muni de sept postes de coiffage ne laisse pas les clients indifférents. L’éclairage et les touches de verdure contrebalancent avec les murs noirs et confèrent à la pièce une atmosphère résolument masculine mais également raffinée.

Parmi les éléments de décoration choisis avec soin et les sièges en cuir, face au canapé Chesterfield, une télévision équipée d’une console de jeux permet aux clients d’attendre leur tour sans voir le temps passer.

Les hommes de "plus en plus coquets"

Cette ambiance, Éric Pinto y tenait particulièrement afin de permettre "aux hommes de se sentir plus à l’aise ici" notamment pour par exemple oser un soin plutôt que "dans un salon mixte bondé un vendredi après-midi". "Les hommes sont de plus en plus coquets" nous a-t-il confié et se laissent notamment plus tenter par des soins du visage "mais pour cela l’ambiance est importante". Le gérant a donc opté pour une décoration "résolument masculine et cosy".

Proposant déjà des prestations de barbier, afin de répondre au mieux à ce "marché qui monte en puissance", Eric Pinto a souhaité proposer une prestation similaire à sa clientèle mais en apportant "une touche plus qualitative". Alors quand l’opportunité s’est présentée de pouvoir acquérir les murs commerciaux du 63 rue de Belfort situés à six numéros seulement de son salon l’Atelier (57 rue de Belfort), Éric Pinto n’a pas hésité longtemps. Il a fait le choix de scinder sa clientèle féminine et masculine et d’ouvrir Les Barbiers by l’Atelier qui accueille désormais hommes et enfants pour des coupes, entretien et taille de barbe et soins du visage.

Toujours dans le but de "participer et d’améliorer la qualité des prestations" un bar sous forme de comptoir à l’ancienne et des tabourets viendront prochainement s’ajouter à la décoration afin de servir des rafraichissements à la clientèle.

À noter que le salon dispose également du titre Maître artisan coiffeur.

Les Barbiers by L’Atelier