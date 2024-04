Les consignes Vinted Go sont opérationnelles depuis le 11 mars à Dijon

Après Reims, Metz, Nancy et Aix-en-Provence, les consignes Vinted go sont désormais fonctionnelles depuis le 11 mars 2024 dans plus de 15 points de dépôt et de retrait à Dijon. L'objectif est d'atteindre plus de 50 emplacements d'ici la fin de l'année.

Dijon est la 20ème ville équipée de consignes Vinted go. La banlieue dijonnaise et sa proche agglomération sont également concernées puisque Vinted ambitionne d'étendre cet aménagement à 50 points de dépôt et de retrait d'ici fin 2024.

''Lancé en juin 2022, Vinted Go a permis, en décembre 2023 seulement, la livraison de plus de 400 000 colis en France. L'ambition de Vinted Go est de couvrir 75% de la population française d’ici à la fin de l’année 2024. '' informe le communiqué.

Les consignes sont placées dans les magasins et bénéficient d'horaires flexibles et d'une utilisation rapide et facilitée. Il est en effet possible d'imprimer les étiquettes des colis directement via les consignes. La livraison s'effectue ensuite dans un délai moyen de 3 à 5 jours de consigne à consigne.

Ce nouveau fonctionnement permet aux membres Vinted ''d’opter pour une solution de livraison générant de plus basses émissions que les livraisons à domicile.'' L'entreprise informe également que ''les livraisons du premier et du dernier kilomètre de Vinted Go sont [...] effectuées par transport électrique.''