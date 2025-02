Les Eurockéennes dévoilent la programmation complète 2025

Le Pôle Courbet propose un programme culturel riche et varié pour le mois de février 2025 à Ornans et Flagey. Concerts inédits, visites à la lanterne et ateliers artistiques rythmeront les jours d’hiver au Musée Courbet et à la Ferme Courbet. De quoi séduire les amateurs d’art et de musique, petits et grands.