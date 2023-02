Les Galeries Lafayette appelées à débrayer mardi 14 février à 12h

Dans un communiqué, la CFDT appelle à un rassemblement de 12h à 14h le mardi 14 février devant les magasins Galeries Lafayette concernés en Bourgogne et Franche-Comté pour dénoncer le manque de transparence de la direction.

Les représentants du personnel d’Hermione Retail, la société regroupant les Galeries Lafayette propriétés de l’homme d’affaires Michel Ohayon, demandent des comptes à Michel Ohayon.

À Besançon, selon France Bleu Besançon, les Galeries Lafayettes n'auraient d'ailleurs pas été réapprovisionnées depuis une semaine, renforçant l’inquiétude des salariés bisontins.

En marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, la CFDT Hermione Retail appelle à ce titre les salariés des Galeries Lafayette, à débrayer durant deux heures de temps devant chaque magasin de la région.

75 emplois menacés à Besançon

L’association "À gauche citoyens !" apporte également son soutien aux salariés pour qui "redoutent les licenciements après le placement en redressement judiciaire de trois holdings de Michel Ohayon". L’homme d’affaires, spécialisés dans l’immobilier est également propriétaires des sociétés Camaïeu et Go Sport qui font actuellement l’objet de liquidation judiciaire.

D’après l’association, à Besançon, ce sont près de 75 emplois, dont 80% de femmes, qui sont menacés. En cas de fermeture, elle estime que la disparition de ce "commerce emblématique" porterait un "un coup sévère" sur l’attractivité du centre-ville.

Des décideurs "déconnectés" selon les élus communistes

Dans un autre communiqué, les élus communistes de la Ville de Besançon expriment eux-aussi leur soutien "dans cette épreuve face à des décideurs anonymes et déconnectés"et y voient là "un nouveau signe de la destruction de nos commerces par des fonds vautours ayant pour seul objectif la réalisation de profits de court-terme, au détriment des travailleurs et du tissu social, et économique que constituent ces points de vente dans nos villes".