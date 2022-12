Les pompiers mettent en garde contre les dangers hivernaux

Le froid s’installe doucement dans le Doubs et les chauffages sont rallumés. Qu’ils’agisse d’une cheminée ou d’une chaudière, un mauvais entretien peut avoir de graves conséquences humaines et matérielles, pourtant évitables, dont les sapeurs-pompiers du Doubs sont régulièrement témoins.

Feux de cheminée et intoxications au monoxyde de carbone sont des marronniers pour les soldats du feu lorsque les températures baissent. En 2021, cela a représenté près de 470 interventions pour le service départemental d’incendie et de secours du Doubs.

Le service départemental d'incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) tient à rappeler quelques actions simples à effectuer mais essentielles pour éviter les accidents.

Faire régulièrement ramoner les cheminées. Cela est obligatoire une fois par an, par sécurité mais également pour préserver sa couverture d’assurance. Si les conduits ne sont pas bien entretenus, les flammes peuvent monter et tout s’embrase alors à l’intérieur.

Faire contrôler les appareils de chauffage. S’ils sont défectueux, ils peuvent dégager du monoxyde de carbone.

Installer des détecteurs de fumée dans les pièces. En avoir un, c’est bien, plusieurs c’est mieux. Il existe également des détecteurs de monoxyde de carbone.

La bonne conduite à tenir face au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide, c’est-à-dire qu’on ne le voit pas, qu’il n’a pas d’odeur et pas de goût. C’est un véritable piège mortel et il est important d’en connaître les premiers signes : maux de tête, nausées, vomissements. Le premier réflexe doit être d’aérer les locaux et de sortir, puis d’appeler les secours.

Et pour éviter que tout cela n’arrive, le mieux est encore de noter dès à présent la date des futurs entretiens des appareils de chauffage.