Les Sens-Ciel, le nouvel institut de bien-être rue Bersot

Si l'enseigne et le décor ont complètement changé, la propriétaire Françoise Guinchard connaît ses murs comme sa poche. Esthéticienne depuis 30 ans, elle a travaillé pendant 15 ans au sein de ce même local. "Je suis arrivée en 1995 à Besançon, puis j'ai acheté le local 4 ans plus tard. J'avais plusieurs salariés. J'ai ensuite vendu et j'ai arrêté pendant huit ans", précise-t-elle. Temps durant lequel, elle s'est consacrée à l'hypnose et au coaching personnalisé.

Une collaboration avec la marque de soins Cinq Mondes

De retour à son métier de prédilection, Françoise Guinchard devient une nouvelle fois propriétaire du local qu'elle décide de remettre à neuf. De l'enseigne jusqu'à l'électricité, le cocon de 50 m2 a entièrement été rénové. Ambiance cocooning et détente, l'endroit laisse place au bleu canard, garni de touches florales.

Dans sa nouvelle salle de bien-être insonorisée, Françoise Guinchard propose différents types de massages pour le visage et pour le corps à l'aide des produits Cinq Mondes. En septembre, elle s'est formée pour appréhender ses nouvelles textures pour offrir l'expérience la plus complète à ses clients. "Je suis une passionnée de l'esthétisme, je possède l'art du toucher pour les massages. J'aime sentir le rythme, la peau. Je veux que mes clients ressortent avec l'effet wow", déclare-t-elle.

Info +

36 rue bersot - 25000 Besançon