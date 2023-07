Les sorties ciné de l'été aux cinémas Mégarama...

Les sorties du mois de juillet :

Cinéma Mégarama Beaux-Arts Besançon

Miraculous - le film

Sortie le 5/07/23

La super-héroïne, qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde, débarque pour la première fois au cinéma ! Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n'a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris. Mais, alors que les deux héros se rapprochent, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse…

Insidious : the red door

Sortie le 5/07/23

Afin de se débarrasser définitivement de leurs démons, Josh Lambert et son fils Dalton, à présent étudiant, doivent plonger encore plus profondément dans le Lointain pour affronter le sombre passé de leur famille et une multitude d’esprits toujours plus inquiétants qui se cache derrière la Porte Rouge.

Mission : impossible - dead reckoning partie 1

Sortie le 10/07/23

Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission - pas même la vie de ceux qu’il aime.

Barbie

Sortie le 19/07/23

Une barbie jugée pas assez "parfaite" part à l'aventure dans le monde réel.

Soleil vert

13 juillet à 18h00

Les algues vertes

6 juillet à 19h30

L'Odyssée de l'espace

9 juillet à 18h00

Oppenheimer

Sortie le 19 juillet

Biopic sur Julius Robert Oppenheimer, brillant chercheur épris de culture et d'humanisme, connu pour avoir dirigé, aux États-Unis, la mise au point de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les déguns 2

Sortie le 26 juillet

Après leurs déboires et leurs aventures du premier opus, Nordine Salhi et Karim Jeb alias Karim et Nono reviennent plus en forme et plus déterminés que jamais et continuent leur quête de succès par tous les moyens. Après un premier échec cuisant dans l’univers de la télé-réalité, les deux acolytes décident de se lancer dans le rap. Dans sa recherche du succès musical, Karim, alias Nécrophile, aidé de son manager Nono, ne cesse d’accumuler des tentatives ratées. Une opportunité vers la célébrité est saisie, mais tout ne se passe pas comme prévu, et les mésaventures vont s'enchaîner pour les deux protagonistes.

Ninja turtles teenage years

Sortie le 31 juillet

Cinéma Ecole-Valentin

The Marvels

Sortie le 26/07/23

Suite des aventures de Carol Danvers, alias Captain Marvel...

Le manoir hanté

Sortie le 26/07/23

Une mère de famille et son fils de neuf ans cherchent à commencer une nouvelle vie. Ils sautent sur une occasion à ne pas laisser passer, un manoir abordable à la Nouvelle-Orléans. Ils sont loin de se douter que la maison abrite déjà des résidents inattendus. Quand ils comprennent le manoir est hanté, ils contactent un prêtre qui demande à son tour l'aide d'un expert en paranormal, d'une médium et d'un historien grincheux.

Rediffusion du film : "Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau"

À partir du 2/07/23

Rediffusion du film : "The dark knight, le chevalier noir"

À partir du 16/07/23

Les sorties ciné du mois d'août :

Cinéma Beaux-Arts Besançon

Sur la route de Madison

Avant-première le 13 août à 18h00

A star is born

Sortie le 27 août à 18h00

Les blagues de toto 2 - classe verte

Sortie le 2 août

La directrice pensait que c’était une bonne idée, cette classe verte : cinq jours loin de l’école, loin des parents, dans une ferme bio où les élèves pourraient profiter des plaisirs simples de la vie au grand air et s’initier à l’écologie. Sûr que ça leur ferait un bien fou. Mais, en vrai, tout le monde était un peu inquiet. Les parents de Toto, qui abandonnaient leur petit diable pour la première fois. La maîtresse de Toto, à l’idée de devoir le surveiller 24h sur 24. Et Toto lui-même. Sans papa ni maman à faire tourner en bourrique, sans le chat du voisin à martyriser, loin de la cour de récréation, il avait peur de trouver le temps long.

En eaux (très) troubles

Sortie le 2 août

Le requin préhistorique de 23 mètres de long, le Megalodon, est de retour..

Les as de la jungle 2 - opération tour du monde

Sortie le 16 août

Une étrange mousse rose se répand sur la jungle. II s'agit d'une invention d'Albert, un tatou scientifique génial disparu depuis des années. Cette étrange mousse rose a la particularité d'exploser au contact de l'eau, et la saison des pluies est dans un mois ! Pour sauver la jungle, il n’y a pas une minute à perdre : il faut retrouver Albert, le seul à pouvoir fabriquer un antidote. Les As décident de partir dans le grand Nord à la recherche de Camélia, la fille d'Albert car elle seule sait comment le retrouver.

Blue beetle

Sortie le 16 août

Jaime, un adolescent américano-mexicain, découvre le Scarabée Bleu en rentrant de l'école avec ses deux meilleurs amis. Il emmène chez lui la créature, qui prend vie en pleine nuit. Celle-ci fusionne alors avec le garçon, qui devient un super-héros à la force extraordinaire.

Equalizer 3

Sortie le 30 août

Robert McCall se retrouve chez lui dans le sud de l'Italie mais il découvre que ses amis sont sous le contrôle des patrons du crime local. Alors que les événements deviennent mortels, McCall sait ce qu'il doit faire : devenir le protecteur de ses amis en affrontant la mafia.

Metallica m72 world tour – concert #1

Sortie le 19 août

Le M72 World Tour de Metallica débarque sur grand écran pour la première des deux soirées diffusées en direct d’Arlington, au Texas, dans les cinémas du monde entier. Cet événement cinématographique mondial sans précédent verra le groupe jouer deux soirées avec deux setlists complètement différentes et des chansons qui couvrent les plus de 40 ans de carrière du groupe, allant du classique Kill ‘Em All de 1983 au nouvel album 72 Seasons de 2023. Aucune chanson ne sera jouée deux fois, pour un total de plus de 30 chansons au cours des deux soirées. La tournée M72 mettra en vedette une nouvelle scénographie audacieuse qui déplace le célèbre Metallica Snake Pit au centre de la scène, tout en offrant aux fans une vue complète à 360 degrés. Grâce à une configuration multi-caméras à la pointe de la technologie, chacun aura l'impression d'être au cœur de l'action, partout dans le monde. Attention : l’événement comprend deux soirées pour deux concerts différents. Réservez vos billets pour les deux soirées afin de profiter pleinement de l'expérience. Veuillez noter que ces diffusions internationales sont retransmises en décalé pour s’adapter aux fuseaux horaires locaux.

Metallica m72 world tour – concert #2

Sortie le 21 août

Cinéma Mégarama Ecole-Valentin

Rediffusion d'Harry Potter à l'école des sorcier

Le 6 août à 18h00

Rediffusion de Matrix

Le 20 aout à 18h00

Gran turismo

Sortie le 9 août

Le jeune Jann Mardenborough est fan d'automobile depuis l'enfance et joueur assidu des jeux vidéo Gran Turismo. Il va ensuite appliquer ses compétences à des compétitions du monde entier sur la route pour devenir un véritable pilote de voiture de course. Il va être entrainé par Jack Salter.

