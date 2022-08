Les sorties ciné du mois d’août aux Mégarama de Besançon

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Bullet train

Sortie le 3/08

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de Tokyo à destination de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux stations. Ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans rapport les unes avec les autres. Qui va sortir vivant du train et qu'est-ce qui les attend à la gare ?

One Piece film - red

Sortie le 10/08

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

Nope

Sortie le 10/08

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

Laal singh chadha

Sortie le 11/08

Les méandres de la vie de Laal, après une enfance marquée par un lien unique avec sa mère célibataire, à travers ses amours, son innocence et sa destinée nous le voyons franchir les multiples obstacles de la vie. En touchant au cœur les personnes qu’il rencontre sur sa route, Laal nous rappelle que tout le monde possède une histoire, même les personnes les plus singulières.

Là où chantent les écrevisses

Sortie le 17/08

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent…

De l'autre côté du ciel

Sortie le 17/08

Le jeune Lubicchi et un homme constitué de déchets, Poupelle, vivent au milieu de la fumée épaisse des cheminées d'une ville isolée. Lubicchi se languit de voir les "étoiles" et d'apprendre cette vérité dont son père lui a tant parlé.

Rumba la vie

Sortie le 24/08

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

La dérive des continents (au sud)

Sortie le 24/08

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage diplomatique…

Tad l'explorateur et la table d'émeraude

Sortie le 24/08

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventuresqui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.

Leila et ses frères

Sortie le 24/08

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entrainent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.

Trois mille ans à t'attendre

Sortie le 24/08

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Everything everywhere all at once

Sortie le 31/08

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

La page blanche

Sortie le 31/08

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Rien ne lui revient. La jeune femme commence une enquête cocasse sur sa vie. Et si cette amnésie lui permettait de trouver l’amour et de réinventer sa vie ?

Les cinq diables

Sortie le 31/08

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.

Le cinéma Mégarama Ecole Valentin

Bullet Train

Sortie le 03/08

One Piece film - red

Sortie le 10/08

La très très grande classe

Sortie le 10/08

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème: sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction…Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

Nope

Sortie le 10/08

Là où chantent les écrevisses

Sortie le 17/08

De l’autre côté du ciel

Sortie le 17/08

Les vieux fourneaux 2 : bons pour l'asile

Sortie le 17/08

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prête d’oublier.

Esther 2 : les origines

Sortie le 17/08

Prequel du film Esther sorti en 2009. Leena Klammer s'évade d'un établissement psychiatrique estonien. Elle se rend aux Etats-Unis en se faisant passer pour la fille disparue d'une riche famille. Une nouvelle vie commence alors pour Leena sous le nom d’"Esther"...

Rumba

Sortie le 24/08

Beast

Sortie le 24/08

Récemment veuf, le docteur Nate Samuels, retourne en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme, avec ses deux filles adolescentes dans une réserve gérée par un vieil ami de la famille. Bientôt le séjour se transforme en une redoutable lutte pour la survie lorsqu'un lion, survivant de braconniers, considérant désormais tous les humains comme des ennemis, se met à les traquer.

Tadeo jones 3: la maldición de la momia