Les sorties cinéma du mois d’avril 2024 à Besançon

Sidonie au Japon

Sortie le 3 avril 2024

Sidonie se rend au Japon à l’occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères…

Réalisateur: de Élise Girard

acteurs: Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara, ...

version: VOST

nationalité: France / Allemagne / Japon

durée: 1h35

genre: drame

Yurt

Sortie le 3 avril 2024

Turquie, 1996. Ahmet, 14 ans, est dévasté lorsque sa famille l’envoie dans un pensionnat religieux (Yurt). Pour son père récemment converti, c’est un chemin vers la rédemption et la pureté. Pour lui, c’est un cauchemar.

réalisateur: Nehir Tuna

acteurs: Do?a Karaka?, Can Bartu Aslan, ...

version: VOST

nationalité: Turquie / Allemagne / France

durée: 1h56

genre: drame

Le mal n’existe pas

Sortie le 10 avril 2024

Takumi et sa fille Hana vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Le projet de construction d’un « camping glamour » dans le parc naturel voisin va mettre en danger l’équilibre écologique du site ...

réalisateur: Ry?suke Hamaguchi

acteurs: Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, ...

version: VOST

nationalité: Japon

durée: 1h46

genre: drame

Stanley Kwan, le romantisme made in Hong-Kong

Sortie le 10 avril 2024

Quatre chefs-d’oeuvre en version restaurée 4K et 2K

Rosalie

Sortie le 10 avril 2024

Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870 mais ce n’est pas une jeune femme comme les autres, elle cache un secret : depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils.

réalisateur: Stéphanie Di Giusto

acteurs: Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, ...

version: VF

nationalité: France / Belgique

durée: 1h55

genre: drame

Laroy

Sortie le 17 avril 2024

Quand Ray découvre que sa femme le trompe, il décide de mettre fin à ses jours. Il se gare sur le parking d’un motel. Mais au moment de passer à l’acte, un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant avoir affaire au tueur qu’il a engagé.

réalisateur: Shane Atkinson

acteurs: Steve Zahn, Dylan Baker, ...

version: VOST

nationalité: USA / France

durée: 1h52

genre: thriller

Amal - Un esprit libre

Sortie le 17 avril 2024

Amal, enseignante dans un lycée à Bruxelles, encourage ses élèves à s’exprimer librement. Avec ses méthodes pédagogiques audacieuses et son enthousiasme, elle va bouleverser leur vie. Jusqu’à en choquer certains.

réalisateur: Jawad Rhalib

acteurs: Lubna Azabal, ...

version: VF

nationalité: Belgique / France

durée: 1h51

genre: drame

Hopeless

Sortie le 17 avril 2024

Int - 12 ans

Pour fuir une vie sans avenir et sans espoir, un jeune homme est entraîné dans une spirale de violence qui le conduira au cœur d’une organisation criminelle menée par un leader charismatique.

réalisateur: Chang-hoon Kim

acteurs: Xa-bin Hong, Joong-ki Song, Kim Seo-hyung, ...

version: VOST

nationalité: Corée

durée: 2h04

genre: drame

Robocop

Sortie le 24 avril 2024

Restauration 4K

Détroit, dans le futur. Le problème de la délinquance se pose de façon permanente. D'un côté, Jones a mis au point une machine guerrière très sophistiquée, ED 209. De l'autre, Leon, un arriviste, a conçu Robocop, mi-homme, mi-robot ...

réalisateur: Paul Verhoeven

acteurs: Peter Weller, Nancy Allen, ...

version: VOST

nationalité: USA

durée: 1h39

genre: science-fiction

Anatomie d’une chute

Diffusé tous les jours à 17h40

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison.

réalisateur: Justine Triet

acteurs: Sandra Hüller, Swann Arlaud, ...

version: VOST

nationalité: France

durée: 2h31

genre: drame

Monkey man

Action, Thriller, 02:00:00

Dans une Inde moderne, un jeune homme sort de prison et doit affronter un monde.

Réalisation : Dev Patel

Acteurs : Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Vipin Sharma, Sikandar Kher, Sobhita Dhulipala, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Makrand Deshpande, Brahim Achabbakhe

Sortie : 05/04/2024

La malédiction : l’origine

Horreur, 01:59:00

Une jeune Américaine est envoyée à Rome pour commencer une vie au service de l'Église. Elle se retrouve confrontée aux ténèbres qui l'amènent à remettre en question sa foi et à découvrir une terrifiante conspiration qui espère donner naissance au mal incarné.

Réalisation : Arkasha Stevenson

Acteurs : Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Ralph Ineson, Bill Nighy, Nicole Sorace, María Caballero, Andrea Arcangeli, Charles Dance, Anton Alexander, Ishtar Currie Wilson, Mia McGovern Zaini

Sortie : 10/04/2024

Les Choristes

Retour au cinéma le 10 avril en version restaurée 4K

Drame, Comédie, Musique, Chronique, Social, 01:37:00 TP

En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Réalisation : Christophe Barratier

Acteurs : Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad, Jean-Paul Bonnaire, Marie Bunel

Sortie : 17/03/2004

Civil War

Action, Science-Fiction, Drame, 01:49:00, -12

Dans un futur proche où les États-Unis sont au bord de l'effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie : La fin de l'Amérique telle que nous la connaissons.

Réalisation : Alex Garland

Acteurs : Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Stephen McKinley Henderson

Sortie : 17/04/2024

Spy x family code : white

Animation, Comédie, Aventure, Action, 01:50:00

Loid est un espion. Yor, une tueuse à gages. Ensemble, ils mènent une double vie en jouant le rôle du père et de la mère d'une famille parfaite. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur fille adoptive, Anya, connaît leurs secrets grâce à son don de télépathie. Un beau jour d'hiver, Loid se sert de sa couverture pour partir en week-end avec sa famille afin de prendre part, en parallèle, à une mission liée à l'opération Strix. Malheureusement, Anya se retrouve mêlée par erreur à cette dernière et devient l'élément déclencheur d'un conflit qui menace la paix dans le monde !

Réalisation : Takashi Katagiri

Acteurs : Takuya Eguchi, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami, Kenichirou Matsuda, Tomoya Nakamura, Kento Kaku, Banjo Ginga, Shunsuke Takeuchi

Sortie : 17/04/2024

Challengers

Drame, Romance, Comédie, 01:54:00 TP

Une joueuse de tennis devenue entraîneuse, Tashi, décide de se consacrer à la carrière de son mari, Art, le faisant passer d'un joueur médiocre en un champion du Grand Chelem de renommée mondiale. Pour le sortir d'une récente série de défaites, elle le fait participer à un tournoi "Challenger" où il se retrouve face à Patrick, son ancien meilleur ami et l'ancien petit-ami de Tashi.

Réalisation : Luca Guadagnino

Acteurs : Zendaya, Mike Faist, Josh O'Connor, A.J. Lister, Jake Jensen

Sortie : 24/04/2024

Mobile suit gun dam seed freedom

Animation, Action, Science-Fiction, Drame, Aventure, 02:04:00

Ère cosmique, année 75 : les conflits font toujours rage. Mouvements indépendantistes, offensives du Blue Cosmos… Afin d'enrayer cette spirale naît l'organisation de surveillance de la paix dans le monde « COMPASS », sous l'égide de Lacus et au nom de laquelle Kira et ses camarades sont amenés à intervenir dans les conflits de par le monde. C'est alors que le jeune royaume de Fondation leur propose de mener une opération conjointe contre le quartier général du Blue Cosmos…

Réalisation : Mitsuo Fukuda

Acteurs : Soichiro Hoshi, Rie Tanaka, Akira Ishida, Nanako Mori, Kenichi Suzumura

Sortie : 27/04/2024

Les aventuriers de l'arche perdue

Retour au cinéma le 8 avril

Aventure, Action, 01:55:00

L'Arche d'Alliance contenant les tables de la Loi brisées par Moïse, voici 3000 ans, est l'objet de la convoitise des nazis. L'archéologue aventurier Indiana Jones se lance à sa recherche, poursuivi par son ennemi Belloq.

Réalisation : Steven Spielberg

Acteurs : Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys-Davies, Ronald Lacey

Sortie : 16/09/1981

Suga agust d tour'd-day' the movie

Documentaire, Concert, Musique, 01:30:00 TP

Le film tant attendu du concert de BTS SUGA « SUGA?Agust D TOUR "D-DAY" the MOVIE » fait irruption sur grand écran dans le monde entier ! La dernière, « SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE FINAL », a été le point culminant d’une tournée mondiale de 25 concerts, dans 10 villes, qui a rassemblé 290 000 personnes. Vivez l'énergie et l’effervescence du "D-DAY' THE FINAL" sur grand écran : de l’expérience musicale qui voyage entre SUGA, membre du groupe iconique pop du 21ème siècle BTS, et Agust D, en artiste solo, à ses performances électrisantes et à son énergie explosive en passant par les duos spéciaux avec RM, Jimin et Jung Kook, tous membres du groupe BTS.

Réalisation : PARK Jun-Soo

Sortie : 11/04/2024

La rondine

Opera, Musique, 02:47:00

Madga donne une réception dans sa demeure en compagnie de ses amis parmi lesquels Prunier, un poète, et Rambaldo, dont elle est la maîtresse. Ils décident de se rendre au bal chez Bullier pour la première soirée parisienne de Ruggero, le fils d'une vieille connaissance de Rambaldo. Pour éviter d'être reconnue, Magda s'y rend déguisée et retrouve un amour de jeunesse...

Réalisation : Nicolas Joël

Acteurs : Angel Blue, Emily Pogorelc, Jonathan Tetelman

Sortie : 20/04/2024

Macbeth comédie francaise Pathe live 2024

Theatre, 02:30:00

Trois sorcières prédisent à Macbeth qu’il accèdera au trône d’Écosse. Pour réaliser cette prophétie, Lady Macbeth convainc son époux d’assassiner le roi Duncan, venu passer la nuit chez eux. Ce crime entraîne le nouveau souverain dans une spirale macabre qui le fera somber dans la culpabilité et la folie…