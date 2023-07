Les supporters du FC Sochaux lèvent 100.000€ pour sauvegarder leur club

”Les partages sur les réseaux, les relais par collages d’affiches ou bouche à oreille sont à l’origine de cette première réussite”, souligne l’association Sociaux à l’origine de cette cagnotte. ”Cet engouement démontre désormais, sans l’ombre d’un doute, qu’un projet d’actionnariat populaire est viable pour un club du rang du FCSM.”

"L’immense espoir pour les amoureux des jaune et bleu"

Dans la même journée, c’est officiel : un accord a été trouvé entre Romain Peugeot et le groupe Nenking pour présenter un projet de reprise du FCSM. ”Ce projet soulève l’immense espoir pour les amoureux des jaune et bleu de retrouver non seulement le club en Ligue 2, mais aussi d’éviter le désastre d’un dépôt de bilan, d’un plan social et la perte du centre de formation qui fait la fierté de tous”, explique Sociochaux. ”L’histoire serait si belle de voir le club sauvé par l’arrière petit-fils de son fondateur, Monsieur Jean- Pierre Peugeot ! D’autres étapes cruciales sont encore nécessaires pour être assurés de l’heureuse issue. Mais comment ne pas ressentir un formidable enthousiasme devant la perspective qui s’ouvre aujourd’hui ?”

Une société coopérative d’intérêt collectif

Est-ce à dire que la levée de fonds des supporters deviendrait caduque ? ”Bien au contraire”, répond l’association, ”son objectif est désormais concret ! Fortement soutenu par les collectivités, le projet porté par Romain Peugeot pourrait se réaliser sous la forme d’une Société coopérative d’intérêt collectif, ainsi que l’ont explicitement formulé plusieurs des collectivités engagées. Cette forme juridique est précisément celle qui est au centre du pacte des socios, car elle permet de rassembler toutes les parties prenantes du club”, explique Sociochaux. ”C’est la raison pour laquelle, au-delà des supporters et des collectivités, nous appelons aussi les anciens joueurs et les entreprises partenaires à rejoindre le mouvement et joindre leurs contributions aux nôtres pour apporter leurs forces à cette reprise.”