L’indice de réparabilité est étendu à de nouveaux produits depuis le 4 novembre

PUBLI-INFO • La semaine Régionale de la Création-Reprise d’entreprise fête son 10ème anniversaire. L’évènement, organisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 21 au 25 novembre 2022. Cette opération offre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises les clés pour réussir leur démarche d’entrepreneur.