Lindt saborde son argument qualité pour éviter une plainte aux Etats-Unis

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a sabordé son argument sur la qualité de ses produits dans le cadre d'une plainte aux Etats-Unis, bien qu'il s'agisse de la pierre angulaire de sa stratégie commerciale, selon le journal NZZ am Sonntag.

Lindt & Sprüngli a tenté sans succès de mettre un terme à une plainte collective aux Etats-Unis, lancée en février 2023 à la suite d'un article d'une association américaine de consommateurs mettant en cause la présence de métaux lourds dans les tablettes de chocolat noir de plusieurs fabricants, dont deux produits par Lindt.

"Dans sa stratégie de défense, l'entreprise a démonté ses propres promesses de qualité", a affirmé dimanche le journal suisse germanophone NZZ am Sonntag, qui a décortiqué une décision de justice.

Les avocats du chocolatier ont affirmé que les mentions "excellence" et "fabriqué avec nos meilleurs ingrédients" apposées sur les emballages n'étaient que de "la publicité exagérée", inexploitable pour engager sa responsabilité, selon une décision en première instance d'une cour du district Est de New York, datant de début septembre, consultée par l'AFP.

Une défense jugée "osée"

Lindt a argumenté que ces termes n'étaient que "esbroufe" ou "fanfaronnade" (puffery en anglais), note de son côté le quotidien suisse Le Temps, qui estime que le groupe "marche sur une corde raide" avec "cette défense osée". Les marges de Lindt tiennent "au fait que les consommateurs sont prêts à payer plus cher ses chocolats industriels à cause de leur image de qualité", souligne le journal francophone.

La cour new-yorkaise a rejeté les arguments du groupe suisse, qui tentait de bloquer cette plainte collective.

Contacté lundi par l'AFP, Lindt n'a pas commenté l'information dans l'immédiat.

Du plomb et du cadmium dans le chocolat noir

Des consommateurs en Alabama, Californie, Floride, Illinois, Nevada et à New York avaient saisi la justice aux Etats-Unis à la suite de la publication fin 2022 d'un article de l'association américaine de consommateurs Consumer Reports concernant la présence de plomb et de cadmium dans des tablettes de chocolat noir.

Cette association avait testé 28 tablettes commercialisées aux Etats-Unis. Une des tablettes de Lindt figurait parmi les huit présentant un taux élevé de cadmium, une autre parmi les 10 présentant un taux élevé de plomb, sans pour autant obtenir la plus mauvaise note.

Deux des produits de Lindt, commercialisés par sa marque américaine Ghirardelli, étaient même classés parmi les plus sûrs.

Des coûts de production élevés

Si des tablettes d'autres fabricants présentaient des concentrations de métaux lourds plus élevées, y compris des marques bio, les consommateurs ont insisté dans cette plainte collective sur le fait qu'ils avaient payé plus cher pour des produits de Lindt afin de s'offrir des produits de qualité.

La Suisse est très attachée à la qualité, sa carte de visite pour vendre des produits souvent plus chers compte tenu de coûts de production élevés dans le pays alpin.

(AFP)