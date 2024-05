L’intersyndicale de l’Éducation appelle à la mobilisation samedi à Besançon

Pour l’intersyndicale, le "choc des savoirs" du premier degré au second degré signe une "certaine vision de la société" : "celle du tri et de l’assignation sociale, dangereuse pour notre démocratie", est-il précisé.

Et d’ajouter : "Nos organisations réaffirment avec force leur attachement au projet scolaire de l’Ecole publique, laïque, gratuite et obligatoire : accueillir partout tous les élèves sans distinction d’aucune sorte, être ambitieux pour chacun".

Les syndicats soulignent l’importance d’une "éducation digne de ce nom pour tous" et refusent "la méthode du tri et de l’autoritarisme" : "Nos élèves n’ont pas besoin d’un choc des savoirs, mais de personnels en nombre et formés pour réussir. Nos élèves n’ont pas besoin d’être uniformisés, mais de comprendre et tirer bénéfice de leurs différences".

Mobilisation le 25 mai 2024 à 10h30 Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon