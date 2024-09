Loto du patrimoine 2024 : quels sont les 8 sites de Bourgogne Franche-Comté sélectionnés ?

100 projets au total en France métropolitaine et collectivités d’outre-mer.

Ces huit sites bénéficieront du soutien financier de la septième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine qui est lancée ce jour. Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé en fin d’année.

Les 8 sites départementaux de la Mission Patrimoine 2024 en Bourgogne-Franche- Comté sont :

Les trois fontaines-lavoirs de Bolandoz (Doubs)

Anciennes forges de Baudin à Toulouse-le-Château (Jura)

Dépendances des Villas du Parc à Vanvey (Côte-d’Or)

Maison alsacienne à Réchésy (Territoire de Belfort)

Chapelle de l’ancienne abbaye Saint-Colomban à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)

Grange aux dîmes à Marzy (Nièvre)

Maison commune à Montceaux-Ragny (Saône-et-Loire)

Chapelle Saint-Jean de l’ancien hôpital de Sens (Yonne)

Les dotations des projets 2024

Le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année en fonction des ventes des jeux ”Mission Patrimoine”. La dotation octroyée à chacun des 18 sites emblématiques des régions, qui ont été révélés en mars dernier, sera connue lors des Journées européennes du patrimoine, les 20, 21 et 22 septembre 2024.

950 sites restaurés

La Mission Patrimoine a révélé l’intérêt du grand public pour la richesse et le potentiel d’attractivité du patrimoine local. Plus de 790 nouveaux projets ont été signalés pour l’édition 2024 sur la plateforme www.missionbern.fr .

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé plus de 950 sites pour leurs travaux de restauration, dont plus de 125 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 835 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, plus de 70 % d’entre eux sont d’ores et déjà sauvés : 340 sont terminés et 280 chantiers sont en cours.