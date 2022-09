L’université de Franche-comté souhaite la bienvenue à ses étudiants

Bienvenue aux étudiants est l'événement de rentrée qu'organise le bureau de la vie étudiante de l'université de Franche-Comté. Habituellement sur une journée, la manifestation est cette année prévue sur quatre jours à Besançon. Elle a pour objectif de faire connaître le fonctionnement de l'université à ces nouveaux arrivants tout en facilitant leur intégration via des activités gratuites et ouvertes à l'ensemble des étudiants et étudiantes.

Les associations, les services de l’université et les partenaires proposent ainsi des activités et animations culturelles, sportives, solidaires et informatives tout au long de l'événement. Un moyen efficace pour les étudiants de découvrir et identifier les différentes entités qui existent au sein de l'université et auxquelles ils pourront se référer tout au long de l'année.

Concert et cinéma plein air en guise de clôture