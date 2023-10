L’Université de technologie Belfort-Montbéliard reconnue comme l’une des meilleures du monde !

Réalisé depuis 2017 par l’Université chinoise Jiao Tong de Shanghai, ce classement thématique (Global Ranking of Academic Subjects, GRAS) a pour objet d’évaluer l’engagement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans leurs activités de recherche, selon 55 disciplines scientifiques réparties en cinq domaines tels que l'ingénierie, les sciences naturelles, les sciences de la vie, les sciences médicales et les sciences sociales.

Pour l’édition 2023 de ce classement, plus de 1.900 institutions dans 104 pays, sont citées (sur plus de 20.000 universités et écoles supérieures dans le monde). L’UTBM figure dans le domaine de l’ingénierie, au titre de deux disciplines scientifiques :

l’ingénierie mécanique, dans le segment 5-10ème meilleures institutions françaises, au côté de 15 autres institutions françaises ;

les sciences et technologies de l’instrumentation, aux côtés de deux autres institutions françaises (université Paris-Saclay et université Grenoble Alpes).

Pour ces deux disciplines scientifiques, l’UTBM apparaît dans le segment de 201-300ème meilleures institutions au monde.

Des enseignants-chercheurs parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde

L’UTBM dans les 8% des meilleures universités mondiales et six de ses chercheurs comptent parmi les 2% les plus influents au monde

Aussi, l’UTBM figure en 2023 à la 1.499ème place des meilleurs universités au monde (sur 20 531 institutions classées) au classement CWUR (Center for World University Ranking) et compte, en 2023 également, plusieurs de ses enseignants-chercheurs parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde dans leur domaine scientifique (classement 2023 de l’université de Stanford) : Mohamed Becherif, Maurizio Cirroncione, Hanlin Liao, Christian Coddet, Fei Gao, Ghislain Montavon.

"L’expression de la qualité, au meilleur niveau mondial"

Pour Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM, "Figurer au classement thématique de Shanghai – un classement pour le moins très sélectif - doit faire la fierté de l’ensemble de la communauté de l’établissements, ses étudiantes, ses étudiants et des personnels. C’est là l’expression de la qualité, au meilleur niveau mondial, et de la lisibilité des travaux de recherche conduits quotidiennement au sein des équipes de l’UTBM, par ses enseignants-chercheurs et l’ensemble des personnels les accompagnant quotidiennement (ingénieurs de recherche, ingénieurs d’étude, assistants-ingénieurs, techniciens, etc.). La qualité de cette recherche bénéficie corrélativement aux partenaires industriels et socio-économiques de notre territoire, et au-delà : c’est l’une des raisons d’être, aux côtés de la formation d’ingénieurs, d’une université de technologie comme l’est l’UTBM."

Infos +

La France compte 84 établissements d’enseignement supérieur et de recherche classés cette année – un de moins que l’an passé – , dont 10 écoles d’ingénieur (par ordre alphabétique) : École des Ponts (Paris), Ecole natio- nale supérieure de mécanique et d’aérotechnique (Poitiers), Ecole natio- nale supérieure des arts et métier (huit campus en France), École nationale supérieure des Mines-Télécom Atlantique (Brest, Nantes, Rennes), EURO- COM (Sofia-Antipolis), Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon, Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse, Institut national polytechnique de Toulouse, Institut polytechnique de Paris et Uni- versité de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).