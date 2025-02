Maison laGrange dévoile une galette de thé Pu’Erh biologique millésimée

Un héritage millénaire du Yunnan dans une galette de thé d’exception. Depuis des siècles, le thé Pu’Erh, originaire de la province chinoise du Yunnan, fascine les amateurs de thés rares par ses saveurs évolutives et ses bienfaits digestifs. Maison laGrange, entreprise familiale en Haute-Saône, spécialisée dans les thés et infusions, s’apprête à dévoiler une galette de Pu’Erh biologique millésimée, disponible depuis le 29 janvier 2025 à l’occasion du Nouvel An chinois.

Le thé Pu’Erh doit son nom à la ville de Pu’er et bénéficie d’une indication géographique protégée. Appartenant à la famille des thés sombres, il est issu de la variété Camellia sinensis Da Ye (”Grandes Feuilles”). Son processus de fabrication repose sur des techniques ancestrales alliant séchage au soleil, oxydation naturelle et fermentation lente à 60°C pendant deux mois.

L’équipe de laGrange a découvert ces secrets de fabrication lors d’un voyage à Pu’er City, sur les rives de la rivière Simao. Fidèle aux méthodes traditionnelles, leur thé subit un second séchage de quinze jours avant d’être compressé en galettes et enveloppé dans du papier de riz. Ce thé oxydé puis fermenté offre des ferments probiotiques naturels reconnus pour l’amélioration de la digestion et favorisant la dissolution des graisses et régulerait même le cholestérol.

Comment déguster ce thé rare ?

Le Pu’Erh cuit, ou Shu Cha, séduit par sa robe profonde, oscillant entre brun et noir avec des reflets rouges. Sa fermentation longue lui confère des notes de sous-bois, de cuir et une douceur exempte d’amertume. À l’infusion, ce thé libère des arômes évolutifs, parfaits pour une dégustation progressive au fil des infusions.

Pour apprécier pleinement ce cru 2021, laGrange recommande de l’émietter délicatement avec un couteau à Pu’Erh, avant de l’infuser dans une eau à 95°C pendant 1 à 3 minutes. Cette méthode permet de révéler toute la complexité aromatique du thé.

Infos +

Maison laGrange a également crée un couteau à Pu’Erh, inspiré du traditionnel pic à thé chinois pour émietté ce thé millésimé.