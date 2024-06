Marathon de l’entrepreneuriat : tout savoir sur la création d’entreprise

Lors de cette journée "marathon", les jeunes entrepreneurs profiteront de la présence des conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région. Ces derniers aborderont plusieurs thématiques comme les enjeux réglementaires, les enjeux psychologiques de gestion d’entreprise, les solutions digitales pour piloter un projet et pérenniser son activité, et enfin les techniques commerciales et marketing.

Une journée formatrice

Cette journée donnera les clés en mains aux jeunes entrepreneurs pour débuter ou reprendre leur activité et avec l’objectif de pérenniser leur entreprise. Le format collectif choisi va également leur permettre de créer et entretenir leur réseau professionnel.

