Mardis des rives 2025 : qui pour assurer la buvette de clôture ?

L'opérateur retenu, seul ou en partenariat, devra proposer une offre de buvette et de restauration en harmonie avec l'esprit de la manifestation : un service rapide et efficace, des tarifs accessibles, une offre adaptée aux familles, ainsi qu'une cuisine saine, favorisant les circuits courts et, si possible, biologique. La soirée accueillera potentiellement entre 2.500 et 4.000 spectateurs, avec un espace dédié dans le parc de la Rhodiacéta.

Les dossiers doivent être soumis avant le 14 avril à 12 heures par l'un des moyens suivants :

Dépôt en direct au service Courrier de la Ville de Besançon, 2 D rue Mégevand, 25034 Besançon cedex (du lundi au vendredi - 8h30-12h / 13h30-17h30)

Envoi postal à Mairie de Besançon, direction Action Culturelle, 2 rue Mégevand, 25034 Besançon cedex (envoi en pli recommandé avec avis de réception)



Dépôt électronique via la plateforme marches.grandbesancon.fr

Modalités de candidature et cahier des charges à consulter en ligne. Pour toute question, la direction Action Culturelle est joignable par mail à action.culturelle@grandbesancon.fr