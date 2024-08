Matignon : Annie Genevard rencontre le président de la République ce mercredi

Dans le cadre des consultations d’Emmanuel Macron auprès des différents partis politiques représentés à l’Assemblée nationale pour la nomination du futur Premier ministre, la députée du Doubs LR et présidente du parti par intérim Anne Genevard rencontrera la président de la République mercredi 28 août 2024 à midi à l’Élysée, en compagnie du chef du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau et du chef du groupe LR à l’Assemblée, Laurent Wauquiez.

Cette nouvelle rencontre se tient alors que le président de la République a annoncé son refus, lundi 26 août, de nommer un Premier ministre et un gouvernement issus uniquement du Nouveau Front populaire. En consultant Annie Genevard, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron souhaite former une nouvelle coalition centrale de gouvernement, mais la question qui se pose à ce stade est : voudront-ils trouver des compromis sur quelques textes législatifs ? Vont-ils décider d’infléchir leur ligne ?