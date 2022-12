Métabief : le Festival de la Paille 2023 dévoile sa nouvelle affiche

PUBLI-INFO • Drôlement Bien, le festival pour rire en boucle se prépare à Besançon du 19 au 22 janvier 2023. Drôlement Bien, c’est un rendez-vous fédérateur pour expérimenter plusieurs formes d’humour, spectacles, stand up, cinéma avec des comédies cultes, improvisations, et beaucoup d’autres animations surprises. Humour et bonne humeur pour tous et sous toutes ses formes.