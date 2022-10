Minute papillon : concept-store qui met l’accent sur des produits « coup de coeur »

Le concept-store de décoration Minute Papillon fêtera bientôt ses trois années d'existence. La boutique est située au 3 rue Bersot et c'est notre commerce Bezac Kdo du mois d'octobre 2022.

Tenue par Hélène Goichon, la boutique Minute Papillon propose de la décoration mais aussi des accessoires, des bijoux, de la cosmétique et de l’art de la table. Cette Bisontine, partie à Paris pour être cheffe de projet a finalement tout plaqué pour revenir vivre dans sa région et ouvrir sa boutique le 15 octobre 2019 dans la rue Bersot.

Les produits qu’elle propose « ont tous été choisi par coup de coeur et parce qu’ils ont une conscience environnementale ». La propriétaire porte également attention à l’origine et à la confection des produits, favorisant ainsi des marques françaises ou au moins européennes. « La vaisselle vient par exemple de Digoin, le textile de Mulhouse avec la marque « la cerise sur le gâteau » que j’aime beaucoup. Je fais aussi office de dépôt vente pour un brocanteur du coin qui expose des meubles des années 50/60 ».

Fille d’architecte et passionnée de décoration, Hélène propose des éléments de décoration de couleurs vives et variées afin d’apporter une atmosphère chaleureuse au lieu. « Les clients me disent qu’il y a une âme dans ma boutique, je trouve que c’est un très beau compliment. Ils sont content de retrouver un univers qu’il n’y a pas ailleurs selon eux ».

Des ateliers de création manuelle proposés le samedi

Côté clientèle, la gérante le reconnaît, « elle est majoritairement féminine mais les gens viennent aussi beaucoup pour faire des cadeaux ». Les clients sont aussi présents lors des ateliers proposés par la boutique le samedi au cours desquels, des créatrices viennent donner des cours, d’aquarelle, de maroquinerie, crochet, tricot mais aussi de marqueterie de paille. « Il s’agit principalement d’initiation à destination des adultes. C’est le côté sympa du concept-store qui permet de varier les échanges avec la clientèle ».

Info +