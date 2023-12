Mobilité Internationale : la Région vous fait passer les frontières !

PUBLI-INFO • Consciente de l’importance d’une expérience à l’étranger pour l’enrichissement personnel et professionnel, la Région encourage les jeunes bourguignons et francs-comtois à effectuer un stage ou une période d’études dans le monde entier grâce aux "bourses individuelles de mobilité". Le moyen idéal pour acquérir aussi des compétences linguistiques et… créer du lien social.

La Région Bourgogne-Franche-Comté accompagne les jeunes dans leur envie de mobilité. Elle leur propose plusieurs dispositifs pour les "envoyer à l’étranger" s’enrichir et -surtout- revenir avec de nouvelles connaissances fortes utiles pour leur vie professionnelle future.

Aquisis: une bourse pour une période d’études dans le monde entier pour les étudiants et les apprentis post-bac

Cette bourse, versée pour une durée de trois à dix mois, offre aux jeunes la possibilité d’effectuer un séjour d’études dans le monde entier (sauf France métropolitaine et DROM-COM) histoire, notamment, de se perfectionner en langue étrangère. Une ouverture à d’autres cultures, qui facilite de fait l’adaptation des bénéficiaires au marché international du travail.

Aquisis est cumulable avec une bourse Erasmus+, une bourse de l’enseignement supérieur, une bourse sanitaire et sociale ou une bourse du CROUS.

L’aide varie en fonction de la durée et du type de mobilité, et prend en compte les revenus de la famille ou de l'étudiant.

Dynastage: une bourse pour un stage en entreprise pour les apprentis, les lycéens et les étudiants

Étudiants, lycéens et apprentis peuvent solliciter la bourse Dynastage, accordée sur critères sociaux, afin d’effectuer un stage en entreprise hors des frontières dans le cadre de leur cursus scolaire. Ce dispositif permet de suivre un stage dans le monde entier (sauf France métropolitaine et DROM-COM), et de donner une dimension internationale à la coopération enseignement-entreprise.

Son montant varie selon la durée et le type de mobilité, et du revenu de la famille ou de l'étudiant. Elle est octroyable pour une période de deux semaines à six mois.

Stages monde: pour financer un stage professionnel hors études à destination des jeunes diplômés ou demandeurs d’emploi

"Stages monde" est un programme à destination des jeunes diplômés ou des jeunes demandeurs d’emploi âgés de 18 à 30 ans résidant sur le territoire, souhaitant vivre une expérience professionnelle à l’étranger.

Pour les aider à concrétiser leur projet, la Région œuvre en étroite collaboration avec Info jeunes BFC. Elle les accompagne et les conseille pour percevoir une bourse les aidant à couvrir leurs frais liés aux déplacements et à l’hébergement sur place.

Grâce aux 2,7 M€ consacrés par la Région à la mobilité internationale, 2 200 jeunes ont profité de l’une de ces bourses en 2022.

Contact :

Direction de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

Service enseignement supérieur et mobilité internationale

Tel : 03 81 61 62 85 - Mail : mobilite.internationale@bourgognefranchecomte.fr