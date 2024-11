Municipales 2026 à Besançon : les Parti socialiste et Parti communiste, vont-ils faire la course ensemble ?

Ce mardi 26 novembre, les représentants du Parti socialiste de la section Besançon-Agglomération et du département du Doubs, participeront à l’invitation du Parti communiste pour échanger sur les prochaines élections municipales de Besançon.

Cette participation s’inscrit dans l’un des axes votés lors de la dernière assemblée aénérale de la section socialiste Besançon-Agglomération, le 12 novembre dernier, au cours de laquelle les militants se sont engagés à :

la réalisation d’un bilan de l’action municipale et d’agglomération dont un point d’étape sera réalisé en début d’année 2025 ;

l’élaboration des premières propositions et/ou orientations des socialistes au printemps 2025 ;

l’approfondissement de leurs premiers échanges avec Place Publique (PP), dans la dynamique des dernières élections européennes ayant placée l’alliance PS / PP "comme première force de gauche et écologique sur notre territoire" ;

la poursuite des échanges avec les partenaires politiques qui ont déjà sollicités le PS, mais également avec les mouvements "qui souhaiteront s’associer à une démarche commune".

Afin de nourrir leurs réflexions, les militants et les militantes du Parti socialiste de l’agglomération bisontine se mobilisent "prioritairement" pour aller à la rencontre des Bisontines et de Bisontins, pour recueillir leur avis sur le mandat actuel et "pour être à l'écoute de leurs attentes" dans le cadre du mandat à venir.

(Communiqué)