Non, les bouteilles de gaz ne se jettent ni dans le bac gris, ni dans le jaune et encore moins dans la nature...

Afin de promouvoir le réemploi des bouteilles de gaz propane et butane, mais aussi de réduire le risque d'explosion, le Sybert, Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets, souhaite rappeler, dans un communiqué du 20 février 2024, les consignes de recyclage aux usagers.

”Au-delà de la réglementation qui leur impose un système de collecte et de recyclage (article L541-10-22 du code l'environnement), les metteurs sur le marché cherchent à assurer une gestion de leurs produits plus durable, efficace et sûre”, assure le Sybert. C'est pourquoi, avec ou sans bulletin de consignation, il est toujours possible de ramener une bouteille de gaz propane ou butane dans un point de vente de la même marque, sans frais (source : francegazliquides.fr).

Des explosions dans le centre de tri

Jeter un récipient sous pression tel qu'une bouteille de gaz dans une poubelle, jaune ou grise, est ”une incivilité dangereuse”, rappelle le Sybert, ”ce geste - qui pourrait sembler anodin à certains - peut avoir de graves répercussions puisqu’il existe un risque majeur pour le personnel présent tout au long de la chaîne de traitement des déchets, des camions-bennes jusqu'aux unités de traitement (centre de tri, usine d’incinération...)."

Le syndicat mixte affirme également que ”les explosions dégradent prématurément les équipements jusqu'à les rendre inutilisables, et génèrent ainsi d'importants surcoûts, supportés par les collectivités et - par conséquent - les habitants.”

Pour rappel, les déchetteries n'acceptent pas les récipients sous pression. Le seul retour possible est dans un point de vente.

Les différents cas de figure pour recycler une bouteille de gaz

Si on a une bouteille de gaz propane ou butane est en bon état :

On dispose du contrat de consignation, on se rend à un point de vente (supermarché, station-service, chauffagiste...) qui distribue cette marque et récupère la consigne. On ne dispose pas du contrat de consignation, on se rend à un point de vente, mais on ne récupère pas la consigne.

Si on ne connais pas la marque de la bouteille de gaz, on va sur le site de francegazliquides.fr pour l'identifier grâce au code couleur et/ou au marquage.

Si la bouteille est endommagée, on se rend dans un point de vente (supermarché, station-service, chauffagiste...) qui distribue cette marque, mais on ne récupère pas la consigne.

”Il est toujours possible de ramener une bouteille de gaz (propane ou butane) dans un point de vente de la même marque, sans frais, avec ou sans bulletin de consignation”, insiste le Sybert, et ”les points de vente sont le seul endroit possible pour déposer et/ou recycler des récipients sous pression.”

Contacter le Sybert en cas de doute sur la destination d'un déchet, que ce soit à contact@sybert.fr , au 03 81 21 15 60 ou directement à l'accueil physique situé à La City, à Besançon.