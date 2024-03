Nouveau style et nouveau logo pour l’enseigne Décathlon

Le mardi 12 mars 2024, la célèbre enseigne de sport a annoncé changer d’identité graphique en adoptant un nouveau logo "l’orbite" et en supprimant de nombreuses marques dont Wedze et Artengo.

Le géant français de l’équipement sportif Decathlon a annoncé son intention de "simplifier" considérablement son portefeuille de marques, tout en s’engageant à réduire ses émissions de carbone de 20% d’ici 2026.

Le distributeur d’articles de sport ne conservera ainsi que neuf grandes dénominations : Quechua pour les activités de montagne, Tribord (eau et vent), Rockrider (cyclisme en extérieur), Domyos (fitness), Kuikma (sports de raquette), Kipsta (sports collectifs), Caperlan (essentiellement pour la pêche), Btwin (pour les vélos de ville grand public) et Inesis (sports de précision, en particulier le golf). Quelques autres marques dites "expertes" pour leur ancrage dans le haut niveau complèteront également l’offre. C’est notamment le cas des marques comme Van Rysel pour le cyclisme, Kiprun, qui équipe certains des meilleurs marathoniens ou encore Simond pour l’alpinisme et Solognac pour la chasse.

Alors qu’elle n’en avait pas jusqu’à présent, l’enseigne a également dévoilé un nouveau logo baptisé "l’orbite" sur ses réseaux sociaux.

Decathlon vise une réduction de 42% de ses émissions carbone d’ici 2030 et aspire à atteindre un bilan carbone nul d’ici 2050, notamment en favorisant le réemploi des produits.

Nouveau slogan

L’entreprise, qui a généré un chiffre d’affaires de 15,4 milliards d’euros en 2022, met également l’accent sur le développement de services associés à ses produits pour accroître l’attractivité de sa marque et promouvoir des valeurs fortes.

En plus de son logo, Decathlon a également dévoilé un nouveau slogan. Terminé "à fond le forme", la marque se modernise en optant désormais pour "Ready to play ?" (= Prêt à jouer ?).

(avec AFP)