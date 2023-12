Nouvel An : quelles sont les interdictions de la préfecture dans le Doubs ?

Comme chaque année à la même époque, la préfecture du Doubs publie une liste des interdictions dans le cadre du réveillon de la Saint-Sylvestre. Voici les interdictions qui prendront effet dimanche 31 décembre 2023 à 8h et qui se termineront lundi 1er janvier à 6h.

Interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants

À compter du dimanche 31 décembre 2023 à 8h et jusqu’au lundi 1er janvier 2024 à 6h, sur l’ensemble du territoire départemental, la distribution, la vente et l’achat de carburants sont interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée en tant que de besoin avec le concours des services de police locaux.

Les détaillants, gérants et exploitants de stations services notamment de celles qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

Interdiction d’utilisation d’artifices de divertissement

Toute cession ou utilisation d’artifices de divertissement des catégories C2, C3, C4 et/ou F2, F3, F4 sont interdites dans le département du Doubs dans tous les lieux de rassemblement sur la voie publique ou en direction de la voie publique à compter du mardi 26 décembre 2023 et jusqu’au lundi 1er janvier 2024 inclus.

Toutefois et par dérogation aux mesures précédentes, la vente aux seules personnes titulaires du certificat de qualification ou d'un agrément délivré par le préfet prévu aux articles 5 et 6 du décret 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé et l’utilisation par celles-ci des artifices mentionnés à l’article 28 du décret 2010-455 du 4 mai 2010, demeurent autorisées pendant cette période.

Pour rappel, seuls les artifices de groupe C1 peuvent être acquis librement par les mineurs de plus de 12 ans.

Interdiction de vente et consommation de boissons alcoolisées à emporter

Toute vente et consommation de boissons alcoolisées à emporter est interdite dans les établissements pratiquant la vente de boissons alcoolisées à emporter conformément à l’arrêté préfectoral n° 25-2023-12-15-00007 en date du 15 décembre 2023 à compter de 20h le dimanche 31 décembre 2023 jusqu’à 6h du matin le lundi 1er janvier 2024 dans les communes citées dans l’arrêté dédié.

Interdiction de port et de transport d’objet pouvant constituer une arme par destination

À compter du dimanche 31 décembre 2023 à 8h et jusqu’au lundi 1er janvier 2024 à 6h, la détention et le transport sur la voie publique sans motif légitime de tout objet susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal, sont interdits sur l’ensemble du département du Doubs.

(Communiqué)