Nouvelle saison pour les "Rendez-vous conte" de l’Orchestre Victor Hugo

L'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté lance la septième saison des Rendez-vous conte qui regroupe des contes musicaux à découvrir en famille lors de quatre concerts et un livre-audio à compter du 16 novembre 2024.

Opéra pour enfant, ciné-concert, contes danois et mexicains... La nouvelle saison des Rendez-vous conte de l'Orchestre Victor Hugo s’adresse aux petits et grands. Parmi les quatre concerts programmés, l’opéra féérique La Petite Sirène de Régis Campo ouvrira le bal le 16 novembre à Besançon et le 17 à Montbéliard. Le public pourra également rire devant le ciné-concert Laurel & Hardy programmé en partenariat avec le Festival Drôlement bien, ou s'enchanter devant le conte La Nuit des Mayas inspiré de la fête mexicaine El Día de los Muertos.

Les enfants dès 3 ans pourront quant à eux assister au conte La Poupée du loup et enquêter avec Lilou pour "découvrir si, comme le prétend la vieille expression franc-comtoise "être mal coiffé comme la poupée du loup", le loup a bien une poupée" explique l’Orchestre Victor Hugo.

L’Orchestre sort également un nouveau livre-disque Le Violon magique enregistré sur des airs klezmer et tziganes du Sirba Octet avec ce dernier, la conteuse emblématique de Radio Classique Elodie Fondacci, et l'Orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-François Verdier.

Au fil des pages illustrées par Lucie Dessertine, les lecteurs pourront ainsi découvrir l'histoire de Sacha, un petit garçon parti avec son violon pour chercher le soleil dans un royaume où il a disparu.

Infos +