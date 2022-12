Plus de 880.000 € d’aide en faveur du tourisme en Haute-Saône

Créé en 2021, le plan de relance "Avenir Montagnes" a ainsi pour objectif d’accompagner les territoires de montagne vers une offre touristique résiliente et durable, adaptée aux spécificités de chaque massif, pour favoriser la diversification de l’offre touristique et la conquête de nouvelles clientèles et accélérer la transition écologique.

En Haute-Saône, 6 projets ont bénéficié en 2022 d’une subvention d’un montant total de 867 306 € du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) "Massif des Vosges", attribuée dans le cadre du plan "Avenir Montagnes" :

Quatre d’entre eux, situés à Mélisey, Les Fessey, Fresse et Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, concernent la réhabilitation de bâtiments anciens afin de créer des hébergements touristiques haut de gamme de grande capacité. Ces projets, situés au cœur de la région des Mille étangs, ont pu bénéficier d’une aide d’un montant de 695.306 €.

Les deux autres projets subventionnés concernent le développement d’une offre touristique avec la réhabilitation de l’auberge de l’Ermitage de Fougerolles-Saint-Valbert, situé à proximité du chemin de pèlerinage de Saint-Colomban, et la mise en place de nouvelles offres digitales de découverte de la chapelle de Notre-Dame du Haut à Ronchamp.

Par ailleurs, deux projets situés à Marnay et Fretigney-et-Velloreille, inscrits dans les contrats de relance et de transition énergétique des communautés de communes du Val marnaysien et du Pays Graylois, ont bénéficié d’un soutien au titre du plan "Destination France" pour un montant de 17.070 €.

"L’ensemble de ces projets vise à valoriser et développer les nombreux atouts et la diversité du patrimoine haut-saônois par la consolidation des pôles touristiques existants, la création et le développement de nouvelles destinations ou de nouvelles formes de tourisme, et l’amplification de la communication et de la promotion de cette offre de tourisme", indique la préfecture du département.

(Communiqué)