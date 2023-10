"Polar Park", une nouvelle série policière tournée dans le Haut-Doubs sur Arte

Depuis le 25 octobre 2023, une nouvelle série est arrivée sur la plateforme de Arte et dont le premier épisode sera diffusé à la télévision le 2 novembre. Il s’agit de Polar Park, réalisé par Gérald Hustache-Mathieu (Poupoupidou en 2010), dont l’histoire se déroule… à Mouthe !

De retour dans son village natal, Mouthe, réputé le plus froid de France, un célèbre auteur de polars se retrouve embarqué sur les traces d’un serial killer à l’imagination retorse. Un gendarme cartésien qui se rêve agent du FBI l’accompagne dans son enquête. Mélange entre thriller et comédie, la série "Polar Park" met en scène un duo interprété par Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix.

Pour binge-watcher, les six épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme de Arte. Pour celles et ceux qui préfèrent prendre le temps, le premier épisode sera diffusé à la télévision jeudi 2 novembre à 20h55.