Pose de la première pierre du village d’enfants à l’ancien haras de Besançon

Depuis presque 70 ans, l’association Sos Villages d’enfants œuvre pour accueillir des fratries dont la protection parentale n’est plus assurée. Ce jeudi, aux anciens haras de Besançon, Daniel Barroy, président de l’association au niveau national, a tenu à rappeler trois éléments importants au centre des préoccupations.

D’abord, la nécessité de "créer un lien d’attachement pour ces enfants qui ont souvent vécu des heures difficiles", précise-t-il en poursuivant : "Le tout en maintenant les fratries dans la mesure du possible". Il a également souligné que le mois de novembre était l’anniversaire du vote par Assemblée générale des Nations unies de la Convention sur les droits de l’enfant (20 novembre 1989). "Pour nous, c’est un document essentiel, car il permet de structurer notre action et qui permet aux collaborateurs d’avoir un cadre dans leurs activités quotidiennes".

"Le projet du cœur a parlé"

Pour Christine Bouquin, la présidente du Département du Doubs, c’est d’abord le "projet du coeur qui a parlé" : "C’est plus qu’une réhabilitation de cet espace. Ce projet marque l’engagement de tout un territoire pour offrir à ces enfants un avenir digne, solide et porteur d’espoir", a indiqué la présidente en soulignant que "trop d’enfants en France souffraient encore d’abandon". Elle a rappelé que le Département avait 1.900 enfants placés sous son aile. Un chiffre en hausse de 17 % depuis 2022.

Un village d’enfants avec des "mères SOS"

Le Département du Doubs a choisi de travailler avec l’association "SOS Villages d’Enfants". Cette dernière mettra à disposition des "mères SOS" et "aides familiales" pour les fratries accueillies. Après avoir suivi une formation (de six mois minimum ainsi qu’un parcours de tutorat), les "mères SOS" seront mobilisées durant trois semaines 24h/24 puis auront un repos de 7 à 10 jours. Pendant cette période, elles seront remplacées par une aide familiale

11 maisons sur le site

Le village d’enfants sera constitué de 11 maisons, principalement répartis dans les anciens bâtiments du haras et de l’ancienne maison du directeur. Chaque maison accueillera entre 4 à 6 enfants (deux ou trois fratries maximum).

On retrouvera donc : des maisons familiales, une maison commune, un SAFI (service d’accueil familial immédiat), une maison des familles et un espace de transition.

Le message Christine Bouquin aux enfants, futurs habitants du village

"Sachez que vous n’êtes pas seuls. Aujourd’hui, à travers ce projet, c’est toute une communauté qui vous tend la main. Ce site, emprunt de souvenirs, se transforme en un lieu d’accueil, d’amour et de protection. Ici, vous trouverez une nouvelle famille et des opportunités de grandir et de réaliser vos rêves. Vous êtes notre avenir et nous vous soutiendrons sur chaque étape de votre parcours", Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs.