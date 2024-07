Pour le CV70, le Rassemblement National menace le service public

Le deuxième tour des élections législatives anticipées se tiendra dimanche 7 juillet 2024. Dans la première circonscription du Doubs, c'est une triangulaire qui s'impose aux électrices et aux électeurs : Laurent Croizier, candidat du MoDem, Séverine Véziès, candidate du Nouveau Front populaire et Thomas Lutz, candidat du Rassemblement national. Voici leurs motivations, leurs programmes et le message qu’ils souhaitent adresser aux électeurs.