Pourquoi choisir l’alternance à l’université de Franche-Comté ?

PUBLI-INFO • Véritable passerelle vers l’emploi, l’alternance est en plein essor. Ce développement se traduit à l’université de Franche-Comté par une offre de plus de 100 parcours de formation ouverts à l’alternance, dans des domaines très divers, du bac+2, bac+3 au bac+5. Un cadre idéal pour les étudiants qui souhaitent conjuguer études et travail en entreprise !

Avec plus de 900 000 contrats signés en 2023, l’alternance connaît une forte croissance en France. Le parcours en alternance permet de combiner l’apprentissage académique et l’expérience professionnelle au sein du même cursus. L’université de Franche-Comté est un acteur majeur en matière de formation et d’alternance, elle comptait 1700 alternants en 2023-2024 et entretient un réseau de plus de 2000 entreprises partenaires. Implantée sur l’ensemble du territoire franc-comtois, au plus proche de la population et des bassins d’emploi, l’université de Franche-Comté propose plus de 100 formations en alternance, pour répondre aux besoins de chaque étudiant.

Une offre de formation variée et connectée au monde professionnel

Contrairement aux idées reçues, l’alternance ne concerne pas uniquement les filières techniques ou manuelles. Près de 100 % des BUT et licences professionnelles, ainsi que 50 % des masters de l’uFC sont ouverts à l’alternance. Ces formations relèvent de compétences et de secteurs professionnels extrêmement diversifiés : industrie, droit, économie, énergie, sport, communication et marketing, santé, sanitaire, sciences, bâtiment, transport et logistique, informatique, comptabilité, qualité hygiène et sécurité... Des formations adaptées aux aspirations des étudiants et aux besoins des professionnels.

Les parcours de formation en alternance de l’université de Franche-Comté visent l’obtention d’un diplôme national reconnu par l’État et couvrent les niveaux bac +2 (DEUST), bac+3 (BUT et licence professionnelle) et bac+5 (master et diplôme d’ingénieur).

Chaque alternant est encadré tout au long de l’année par un tuteur pédagogique au sein de l’université et par un tuteur professionnel ou maitre d’apprentissage en entreprise.

Une ouverture à l’international

Implantée sur l’ensemble du territoire franc-comtois, l’université de Franche-Comté est présente à Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole. Mais ses étudiants peuvent réaliser leur parcours en entreprise dans toute la France et même à l’étranger. La mobilité internationale permet aux étudiants de réaliser leur alternance à l’étranger pour une courte durée ou pour une expérience prolongée.

Une valeur ajoutée pour les entreprises

L’alternance est une garantie de réussite pour les étudiants, et présente aussi de nombreux avantages pour les employeurs. En effet, l’alternance est un moyen de bénéficier de connaissances et compétences acquises par le salarié dans le cadre de la formation universitaire et de développer l’expertise de son entreprise.

Les employeurs sont accompagnés par l’université grâce à son service dédié SeFoC’Al (Service formation continue et alternance : sefocal.univ-fcomte.fr ) pour toutes les démarches pédagogiques, administratives et financières.

Info +

L’alternance à l’université de Franche-Comté :