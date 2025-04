Printemps à la Galerie de Chateaufarine, Greenweeks, dons, Run Job et seconde main

QUOI DE NEUF ? • Pendant les vacances scolaires, La Galerie Chateaufarine met l’environnement et la seconde main à l’honneur avec les Green Weeks ! Une initiative éco-responsable qui invite petits et grands à adopter de nouveaux réflexes durables à travers une série d’animations et d’ateliers. Au fil de l’événement, laissez-vous inspirer par des ateliers créatifs, et des ateliers de nos enseignes.

Les Greens Week du 21 avril au 3 mai de 11h à 18h

Découvrez les bonnes pratiques du réemploi et de la réparation avec Intersport ou profitez d’une pause bien-être avec Yves Rocher, il sera également possible de participer au don de cheveux organisé par Michel Delgrande au profit de l’association "Fake Hair Don't Care". Des créateurs et artisans locaux seront également à l’honneur.

Offrez aussi une seconde vie à vos anciens objets ! Déposez vos appareils électroniques lors de notre collecte avec Boulanger, apportez vêtements, jouets et jeux de société/vidéo à notre partenaire The Second Life. Vous repartirez avec une carte cadeau de la Galerie (voir conditions).

Inédit : une cellule éphémère où tout sera donné, chacun pourra choisir jusqu’à trois articles déco/maison gratuitement*. Une belle façon de donner, partager et consommer autrement !

Rejoignez le mouvement et retrouvez toutes les informations sur www.la-galerie.com/chateaufarine ainsi que sur les réseaux sociaux de La Galerie Chateaufarine.

Les boutiques vous accueillent de 9h30 à 19h30, avec une ouverture exceptionnelle le lundi 21 avril de 10h à 18h.

La boutique où tout est donné du 16 avril au 3 mai de 11h à 18h

Pour préparer les GREEN WEEKS, La Galerie Chateaufarine de Besançon vous propose de vider vos placards en organisant une collecte d'objets de maison du 16 au 19 avril. Les visiteurs pourront déposer dans notre boutique éphémère des objets de décoration ou de maison inutilisés & fonctionnels (et facilement transportables à la main).

En échange, ils repartiront avec un bon d’achat de 5€* pour 5 objets déposés (voir conditions*).

Dès le lancement des Green Weeks, le 21/04, les visiteurs pourront choisir dans cette boutique jusqu’à 3 articles gratuitement. La boutique où tout est donné sera à retrouver entre le restaurant Bistro resto et le salon Michel Delgrande entre 11 et 18h.

*5€ en bons d'achat dématérialisés Prim Prim offerts pour 5 objets décoration/maison apportés sur la période dans la limite des 500 premiers. Bons valables 1 mois dans les enseignes partenaires du programme Prim’Prim’. Voir liste des boutiques participantes sur le site internet de la Galerie.

Collectes physiques de vêtement, livres et jeux : The Second Life, les weekends 25 et 26 avril et 2 et 3 mai

Depuis plus d’un an, La Galerie Chateaufarine propose un service de seconde main en partenariat avec The Second Life. Ce service permet de donner une nouvelle vie à vos vêtements, livres, jeux vidéo et jeux de société sans photo ni négociation, un service simple et rapide pour une consommation plus responsable ! Plus d'infos : https://la-galerie-chateaufarine.thesecondlife.fr/fr/

Pendant les Green Weeks, des collectes physiques seront organisées au sein du centre commercial. Les 25-26 avril et 2-3 mai, de 11h à 18h, entre les boutiques Courir et Jennyfer.

Sur place, les équipes de The Second Life estiment la valeur de vos articles et vous remettent une carte cadeau valable dans toutes les boutiques de la Galerie. Les vêtements qui ne répondent pas aux critères de sélection de The Second Life seront donnés à l'association locale "Haut-Doubs Repassage".

Run Job le 27 mai avec France Travail

La Galerie Chateaufarine organise la 4e édition de la Run Job, en partenariat avec France Travail Besançon Palente, pour aider les candidats à trouver un emploi dans les secteurs de la vente, restauration et commerce. L'événement se déroulera le 27 mai au sein de la Galerie Chateaufarine, où les participants rencontreront directement les employeurs dans leurs enseignes, avec l'aide de conseillers France Travail.

Infos +

L’objectif est de favoriser l'échange et de mettre en avant les compétences des candidats. Les inscriptions sont ouvertes via l'adresse email runjobbesancon@pole-emploi.fr . Cette initiative permet de répondre aux besoins de main-d'œuvre pour les périodes à venir (soldes, été, rentrée). Cette opération est renouvelée après le succès des éditions précédentes. France Travail accompagne les demandeurs d’emploi et les recruteurs pour faciliter leur rencontre.

