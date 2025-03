Printemps du cinéma : 5 euros à partir de dimanche pour relancer la fréquentation

"Les choses se présentent plutôt bien", a déclaré à l’AFP le président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), Richard Patry, à propos de cette opération qui se tient de dimanche à mardi dans 2.500 cinémas français.

"Il y a cette année une très belle proposition de films, avec toute une diversité", a-t-il ajouté, du nouveau "Blanche Neige" de Disney à la comédie rurale "Les Bodin’s", en passant par le drame "Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan" avec Leïla Bekhti.

"Le Printemps du cinéma va jouer son rôle de réamorçage de la fréquentation dans une période où on est un peu déprimés par le beau temps", a-t-il souri. "Il n’y a pas que le soleil dans la vie, il y a aussi le cinéma !".

Après une année portée par de grands succès populaires comme "Un P’tit truc en plus" ou "Le Comte de Monte-Cristo", les cinémas espèrent une belle année 2025, portée par le retour des grosses productions américaines, plus d’un an après la fin de la grève qui avait paralysé Hollywood.

A fin février, sur les deux premiers mois de l’année, les cinémas français ont engrangé 28,3 millions d’entrées, un chiffre quasi stable sur un an (-1,7%).

(Source AFP)