Quel avenir pour la Galerie de l’Ancienne poste à Besançon ?

C’est l’histoire de deux collègues qui s’entendent à merveille et deviennent amies, Anouk et Lucie, et qui décident de créer leur propre entreprise spécialisée dans le traitement des salaires et des cotisations sociales des salarié(e)s de la culture : Paypotes. Créée en janvier 2024, elle compte déjà une soixantaine de structures dans son fichier clients et prône ”la paix et la sérénité” dans le processus de création des compagnies, associations et entreprises de Besançon comme de toute la France.