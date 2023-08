Quatre-vingt-sept élèves de l’école de la Gare ont donné trois représentations de leur création musicale “Amélie au pays des émotions” au foyer Sainte-Anne de Montferrand-le-château lundi 12 et mardi 13 juin 2023. Les 500 spectateurs ont suivi avec émerveillement le voyage d’ Amélie, une petite fille au coeur vide et gris qu’un oiseau majesteux emmène dans son monde pour lui faire découvrir et ressentir des émotions et colorer ainsi son coeur et sa vie...