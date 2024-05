Qui est VÃ©ronique Marizier-Bouhelier, la nouvelle directrice de l’Office de tourisme du Grand BesanÃ§on ?

L’office de tourisme du Grand Besançon représente a minima 200.000 euros de retombées économiques pour la Ville de Besançon.

C’est tout sourire que la nouvelle directrice nous accueille à l’Épicerie coworking pour une conférence de presse. Le lieu n’a pas été choisi au hasard, car cette dernière souhaite que le site soit davantage connu : "On peut imaginer des apéritifs le soir, ça permettra de découvrir Besançon autrement", indique Véronique Marizier-Bouhelier.

La directrice souhaite développer Besançon et le territoire du Grand Besançon pour en faire une "capitale des loisirs et de l’outdoor" : "Nous avons tous les atouts pour. Nous avons une nature omniprésente, des sites naturels incroyables (…) cela va se traduire par un plan de communication original en créant des expériences inédites et immersives, mais également se rendre dans des salons spécialisés, de développer de la randonnes pédestres et VTT", indique Véronique.

Un coup de cœur pour la Franche-Comté

Tout a commencé à Audincourt, où la nouvelle directrice a eu son premier emploi. Originaire de la Meuse, elle a fait le déplacement et a eu un "coup de cœur pour la région", nous explique-t-elle. Du côté des études, Véronique Marizier-Bouhelier est titulaire d’un DEUG en culture et communication, une licence de lettres modernes, une licence et maîtrise d’information et communication et un DESS en marketing obtenu à l’école de commerce de Nancy.

"À Audincourt, j’étais chargée de mission pour revitaliser le commerce du centre-ville. Nous avons créé la campagne à la ville avec 170 bénévoles. Fédérer les gens autour d’un projet, c’est quelque chose qui me plaît et me passionne. Je suis ensuite allée à Epernay tant que responsable de l’économie".

En 2001, elle décroche le poste de directrice de la communication du Grand Besançon où elle y travaille jusqu'en 2009 : "Nous étions 30 quand je suis arrivée au Grand Besançon. À l’époque, nous avons créé le magazine, le site internet, la marque Ginko…".

Elle a poursuivi son chemin à Montbéliard où elle était directrice de la communication de la Ville pendant 14 ans. Elle a notamment été en charge des très connues "Lumières de Noël". Pour rappel, la Ville de Montbéliard a été sacrée 5e plus beau marché d’Europe. "Les Lumières de Noël, ce sont 540.000 visiteurs sur un mois. C’est devenu la plus importante manifestation de la région Bourgogne-Franche-Comté", tient à préciser la directrice.

À 54 ans, Véronique Marizier-Bouhelier a décidé de revenir à Besançon, ville qu’elle connaît très bien puisqu’elle a été directrice de la communication du Grand Besançon 2000 à 2002. Elle prendra ses fonctions le 1er juin prochain en tant que directrice de l’office de tourisme de Grand Besançon.