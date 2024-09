Quoi de neuf à la Compagnie des familles à Besançon ?

PUBLI-INFO • C’est la rentrée ! Soit la meilleure période pour s’organiser entre la famille, le travail, les activités extra-scolaires, etc. La Compagnie des familles à Besançon est là pour vous faire un souci de moins, celui de la garde de votre ou vos enfant(s) grâce à des solutions sur mesure !

Depuis 2010, la Compagnie des familles est la référence sur le territoire en matière de garde d’enfants, quels que soient les besoins des parents : garde d’enfant à domicile, garde périscolaire, baby-sitting en soirée et week-end, aide aux devoirs, garde atypique ou fluctuant, la Compagnie des familles s’adaptent !

Avec bébé dès le début de sa vie

La Compagnie des familles proposent de faciliter la vie des jeunes parents en mettant ses auxiliaires parentales à leur disposition pour récupérer bébé à la sortie de la crèche. Fini la course à 17H45, le stationnement en double file et la soupe à la grimace parce que vous avez 10 min de retard. Votre nounou est venue récupérer votre bébé, l’a ramené à la maison et attend patiemment votre retour en s’occupant de lui en fonction de vos consignes.

En savoir plus : www.lacompagniedesfamilles.com/autour-du-bebe

Les enfants gardés à la maison

En souplesse

La garde d’enfant à domicile est un mode de garde particulièrement plébiscité par les parents comme par les principaux intéressés. Cette solution souple s’adapte à votre rythme de vie (y compris en horaires décalés) et à celui de vos enfants. Découvrez nos différentes prestations de nounou et de baby-sitter à la maison.

En savoir plus : www.lacompagniedesfamilles.com/garde-enfants

Le périscolaire, les mercredis et samedis, vacances scolaires

Trouver une nounou périscolaire peut être un vrai casse-tête pour les parents qui travaillent ! Il faut non seulement s’assurer d’avoir affaire à une personne de confiance mais aussi être certain qu’elle soit en mesure de s’occuper de vos enfants à tout moment, y compris en cas d’aléas (changement de planning impromptu, enfant malade, etc…).

Avec la Compagnie des familles, il est possible d’’obtenir les services d’une nounou à la sortie de l’école, mais aussi les mercredis et samedis ainsi que pendant les vacances scolaires. De plus, si votre enfant a des activités extra-scolaires, la nounou l’accompagne pendant votre absence.

En savoir plus : www.lacompagniedesfamilles.com/garde-periscolaire

L’aide aux devoirs

La Compagnie des familles proposer une offre intermédiaire entre la garde d’enfants et les cours à domicile. Les baby-sitters peuvent accompagner vos enfants afin de les aider leur organisation, l’apprentissage de leurs leçons et la réalisation de leurs devoirs et travaux divers.

En savoir plus : www.lacompagniedesfamilles.com/aide-aux-devoirs

Aides financières, réductions d’impôts, …

En faisant appel à la Compagnie des famille, vous pourrez bénéficier de plusieurs types d’aides telles que celles de la Caisse d’allocations familiales, de crédits d’impôts, de possibles aides locales et dans certains cas, en tant que salarié, votre employeur peut prendre en charge une partie du coût de votre nounou à domicile (via notamment l’octroi de CESU).

En savoir plus : www.lacompagniedesfamilles.com/aide-financiere

Infos +

Demandez un devis ligne en cliquant ici : www.lacompagniedesfamilles.com/obtenez-un-devis

Combien vous coûterait de faire garder vos enfants ? Rendez-vous ici : www.lacompagniedesfamilles.com/simulation-paje

Infos pratiques