Quoi de neuf à l'Office du Commerce et de l'Artisanat de Besançon ?

L’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon (OCAB) organise plusieurs événements tels que les Instants Gourmands, le Marché de Noël et ses animations, les Samedis Piétons et est en charge de la promotion du Bezac Kdo.

L’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon est une association loi 1901 créée en 2005 ayant pour objectif l’attractivité du commerce de Besançon. L’association est située en cœur de ville et partage ses locaux avec l’office de tourisme.

Les Samedis Piétons

L’événement a lieu plusieurs fois par an. Les visiteurs flânent dans les rues commerçantes de Besançon et profitent d’offres et de conseils chez les 120 commerçants partenaires de l’opération. Suite à leurs achats, ils reçoivent des chèques Bezac samedis piétons sur présentation de leurs tickets de caisse du jour selon un barème : 10 € à partir de 75 € d’achats cumulés et jusqu’à 40 € de chèques Bezac Kdo samedis piétons offerts

Les parkings du centre-ville sont à 1 € à partir de 12h00 lors des samedis piétons

En 2022, c’est 68.000 € de chèques qui ont été distribués sur les six samedis de l’année.

La prochaine date est le samedi 18 Novembre.

Le chèque local Bezac Kdo

Bezac Kdo est le chèque local créé par l’OCAB en 2013 pour soutenir les commerces locaux et permettre aux consommateurs d’accéder à plus de 200 magasins de Besançon et sa périphérie, avec un large choix : sport, santé, loisir, bien-être, saveurs, beauté, culture, vêtements, bijouterie, maroquinerie…

Depuis mai 2023, le Bezac Kdo, se décline en trois supports : un chèque, une carte et une e-carte. 766 K€ de chèques ont été vendues en 2022.

Il y a de multiples points de vente : la boutique en ligne www.besanconandco.fr, les bureaux de l’OCAB ainsi que l’Office de tourisme et des congrès du Grand Besançon, au 52 Grande Rue.

En 2022, c’est plus de 200 CSE et entreprises qui offrent chaque année à leurs salariés des Bezac Kdo.

La vente est également ouverte aux particuliers toute l’année et une vente flash sera organisée samedi 25 novembre à partir de 10h à l’Hôtel de Ville : pour 50 € d’achat de chèques Bezac Kdo, 10 € offerts (conditions à retrouver sur le site).

Les Instants Gourmands

Des halles gastronomiques à ciel ouvert en plein cœur de la capitale comtoise. Événement populaire incontournable bisontin où l’on se retrouve entre ami(e)s ou en famille, les Instants Gourmands reviennent chaque année le dernière week-end du mois d’août.

À l’ombre des arbres de la promenade Granvelle de 10h30 à 22h30, une trentaine d’exposants, restaurateurs, brasseurs, viticulteurs et producteurs valorisent les circuits courts et proposent des produits gourmands et gourmets d’ici et d’ailleurs.

Petits et grands partagent de grandes tables et profitent ensemble des animations proposées sur toute la journée : concerts, jeux en bois et dégustation de bouchées offertes par les chef.fes les plus renommé.es de Besançon.

Revivez ces bons moments : lien YouTube

Le marché de Noël et ses animations

À compter du 25 novembre, de la Promenade Granvelle à la Place du 8 Septembre, jusqu’au quartier Pasteur, le marché de Noël de Besançon illumine et embaume le cœur commerçant de la capitale du Temps. L’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon rassemble cette année encore une cinquantaine de chalets en bois, qui viennent enchanter les papilles et les pupilles, là vin chaud et foie gras, ailleurs, bijoux ou céramiques. Idées cadeaux, découverte d’artistes et d’artisans, paniers gourmands, les tentations ne manqueront pas.

Jusqu’au 24 décembre, venez tous les week-ends déambuler avec les parades fantastiques au départ de la place du 8 Septembre et profiter des concerts donnés à Granvelle, laissez-vous gagner par la féérie de Noël dans les rues et places de Besançon.

Les mercredis, samedis et dimanches, de 15h30 à 19h30, les enfants auront la joie de rencontrer le Père-Noël en personne et seront invités dans sa maison pour un selfie à ses côtés. Entre autres animations, atelier créatifs, théâtres d’ombres, concerts, un nouveau manège et un sentier de glisse réjouiront les petits amateurs de sensations.

Reviviez ces bons moments : lien YouTube

Le programme est à retrouver sur besanconandco.com à partir du 15/11.

Les horaires du marché de Noël :

Lundi : 14h00 à 19h00

Mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 11h00 à 19h00

Vendredi et Samedi : 11h00 à 20h00

Dimanche 24/12 : 11h00 à 17h00

Tous les chalets proposant de la restauration resteront ouverts 1h00 plus tard s’ils le souhaitent.

Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon