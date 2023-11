Quoi de neuf au Frac Franche-Comté ?

Nouvelle exposition / Lawrence Abu Hamdan, Aux frontières de l'audible

Exposition du 19 novembre 2023 au 14 avril 2014

Vernissage samedi 18 novembre à 18h30 (entrée libre)

Commissaire de l'exposition : Sylvie Zavatta, directrice du Frac Franche-Comté

"Aux frontières de l’audible" est la première exposition monographique en France de Lawrence Abu Hamdan. L’artiste y explore les dimensions politique, juridique et sociale du son et de l’écoute à travers des œuvres plastiques pouvant prendre des formes diverses (installations audiovisuelles, vidéos, sculptures, photographies, performances, documentaires audio et narratifs).

En s’attelant à l’écoute des personnes en proie aux violences institutionnelles et gouvernementales, Lawrence Abu Hamdan, qui se définit lui-même comme un "détective audio", s’attache à produire un art engagé à la recherche d’une autre vérité, une vérité plus humaine. C’est à ce titre que ses recherches artistiques l’ont amené à participer à des enquêtes judiciaires et à intervenir lors de plaidoyers pour des organisations comme Amnesty International.

Rencontre avec Sébastien Thiéry/PEROU dans le cadre de WEFRAC

Dimanche 19 novembre à 15h (entrée libre)

Sébastien Thiéry est docteur en sciences politiques, maître assistant associé à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais. En 2012, il fonde avec le paysagiste Gilles Clément le PEROU – Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines – qui met en œuvre des recherches-actions sur les confins de nos villes (bidonvilles, jungles, squats, refuges en tout genre) et les gestes, formes, actes d’hospitalité qui s’y inventent. Pensionnaire à la Ville Médicis en 2019-2020, il y coordonne une requête auprès de l’Unesco, impliquant notamment divers auteurs autour de la Mer Méditerranée, visant à faire inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Sébastien Thierry présente son "film-poème" considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir, exposé en ce moment au Frac ainsi que le projet "Navire Avenir" - également porté par l’association PEROU - qui met en œuvre la construction du premier navire européen de sauvetage en haute mer.

Carte blanche à Yves Ravey dans le cadre de WEFRAC

Dimanche 19 novembre à 16h (entrée libre)

Yves Ravey est né à Besançon en 1953. Il est l’auteur de dix-sept romans aux Éditions de Minuit, parmi lesquels Bureau des illettrés (1992), Cutter (2009), Un notaire peu ordinaire (2013, “double” n° 98), Trois jours chez ma tante (2017, “double” n° 117), Pas dupe (2019, “double” n° 122). Taormine (2022), a obtenu le Prix des libraires de Nancy-Le Point en 2022. Yves Ravey vous invite à une déambulation à travers l’exposition de Lawrence Abu Hamdan Aux frontières de l’audible et vous dévoile, le temps d’une lecture, un texte spécialement créé pour l’occasion.

Temps convivial dans le cadre de WEFRAC

Dimanche 19 novembre à 17h30 (entrée libre)

Pour clôturer le weekend en douceur, Le Palais des Thés de Besançon vous fait découvrir une sélection de thés et de tisanes.

