Quoi de neuf chez Eve Boutique Ã  BesanÃ§on ?

QUOI DE NEUF ? • Cette année, l’incontournable et historique magasin de lingerie Eve Boutique fête ses 54 ans à Besançon et fête également ses deux ans de relooking ! L’occasion de mettre en avant ses marques de lingerie et bain exclusives et de proposer un jeu-concours pour gagner des bons d’achat jusqu’au 31 mai 2023…

Il y a 2 ans, le magasin de lingerie s’était métamorphosé pour mettre en valeur ses produits, ses rayons, ses espaces et donner une nouvelle expérience à ses clientes et ses clients. Pour fêter ça et souffler ses 54 bougies, Eve Boutique offre des bons d’achat lors d’un jeu-concours qui se déroule jusqu’au 31 mai.

Pour tout achat en magasin, les clientes et les clients peuvent valider leur ticket sur la borne digitale située à l’entrée du magasin pour tenter de gagner des bons d’achat Eve Boutique. À la fin du jeu, un tirage au sort récompensera les participants avec un gros lot à la clé !

Voir conditions en magasin.

Rendez-vous en magasin jusqu’au 31 mai

Des marques en exclusivité

Chez Eve Boutique, on mise sur la qualité et le confort. Toutes les femmes, de toutes morphologies et de toutes tailles peuvent trouver la lingerie qui leur convient. C’est également le cas pour les maillots de bain et les accessoires grâce aux différentes formes et matières de soutien-gorge et de culotte.

Parmi les nombreuses marques proposées en magasin, Eve Boutique compte également des marques en EXCLUSIVITÉ à Besançon :

Love Stories , une marque néerlandaise de lingerie iconique et de maillots de bain dont chaque collection est un mélange tourbillonnant d’imprimés et de couleurs.

La Nouvelle , une marque française de lingerie et de maillots de bain qui se dévoilent et se portent comme des accessoires de mode, comme des dessous qui prennent le dessus.

Wacoal , une marque japonaise haut de gamme qui offre dentelle somptueuse et tulle transparent dans une vaste gamme de modèles qui associent esthétisme, confort et maintien.

Freya , du groupe Wacoal, propose des collections de maillots de bain pour tous les goûts, dans le respect de la diversité des morphologies féminines…

Antigel , une marque française de sous-vêtements et de maillots de bain aux couleurs pastelles ou flashy, aux motifs originaux et aux matières confortables.

Seafolly , une marque australienne lancée dans les années 70 et devenue l’une des leaders sur le marché avec des maillots de bain glamours, de renommée internationale.

DnuD , une marque française qui a fait sa place dans l’univers balnéaire haut de gamme en réinventant les codes du maillot de bain non pas comme un accessoire, mais comme une pièce de mode à part entière avec des matières fluides et légères.

Pain de sucre, une marque française haut de gamme connue particulièrement pour ses maillots de bain chics et très féminins. Chaque année, cette signature marseillaise dévoile un large vestiaire balnéaire qui met en valeur les silhouettes…

Bientôt, les produits de Eve Boutique en vente en ligne !

À partir du mois de juin prochain, le site internet de Eve Boutique se transformera en site de vente en ligne. Tous les modèles de lingerie et de maillots de bain y seront disponibles ainsi que les accessoires et les sous-vêtements masculins.

eveboutique-lingerie.com À suivre sur

Infos pratiques