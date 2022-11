Rassemblement national : Bardella élu président du parti, Odoul passe de la 120e à la 5e place au conseil national

Pour la première fois depuis sa création en 1972, un membre de la famille Le Pen ne se porte pas candidat pour diriger le premier parti d’opposition à Emmanuel Macron. Élu avec 84,84% des voix des adhérents, Jordan Bardella succède à Marine Le Pen à la tête du RN. "Ce plébiscite constitue un immense espoir pour des millions de Français qui attendent avec ferveur et impatience que les idées de bon sens, celles de la nation, de la protection, de la priorité et de l’identité nationales, accèdent au pouvoir", selon Julien Odoul en ajoutant : "Il reste un peu plus de 4 ans pour transformer le RN en une grande force populaire armée pour remporter l’élection présidentielle afin de rendre notre pays à son peuple."

Julien Odoul a été élu à la 5e place dans l’élection du conseil national (le parlement du mouvement) du RN juste derrière Sébastien Chenu, David Rachline, Marie-Caroline Le Pen et Steeve Briois. En 4 ans, le député de l’Yonne et président du groupe RN au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté est passé de la 120e place à la 5e. Suite a ce résultat, il est reconduit par Jordan Bardella au sein du Bureau National du RN.