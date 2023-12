Record de tourisme en Bourgogne Franche-Comté cet été

La saison d'été 2023 a battu un record de fréquentation touristique avec 8,4 millions de nuitées entre avril et septembre, selon un rapport de l'Insee.

Les touristes venus de France et de l'étranger ont été particulièrement nombreux cet été en Bourgogne Franche-Comté. Selon une nouvelle étude de l'Insee, cette fréquentation est portée par les campings qui ont enregistré une hausse de 6.4% de nuitées avec le retour des touristes européens.

Des atouts régionaux

Parmi les points forts de la région, le Tour de France soutient le Jura et le Territoire de Belfort. Le nord de la Franche-Comté est quant à lui favorisé par les Eurockéennes. Le chiffre d'affaire dans l’hébergement et la restauration a augmenté de 8.6% d'avril à août 2023 par rapport à 2022, et ce malgré une inflation de +5.4% dans ces secteurs.

En revanche, les hôtels ont noté une légère baisse d'activité par rapport à 2022 et les touristes chinois ont demeuré quasi absents durant l'été 2023 sur le territoire.