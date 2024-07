Renaissance Doubs appelle à la mobilisation pour le second tour des Législatives

Revirement politique du côté des Républicains. Après avoir demandé le retrait de Benoît Vuillemin, candidat de la majorité présidentielle, au premier tour des élections législatives dans la 2e circonscription du Doubs, Jacques Grosperrin a assuré devant la presse mercredi 3 juillet 2024 avoir rencontré le candidat et lui avoir "tendu la main" et promis son soutien au second tour. Pour rappel, Benoît Vuillemin a retiré sa candidature ce mardi.