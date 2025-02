Rencontrer son partenaire : au diable les applis et vive les célibataires sérieux !

PUBLI-INFO • Depuis quelque, temps déjà, les applications de rencontre n'ont plus le vent en poupe. On peut le comprendre puisque, sur internet, rien n'est plus simple que de se cacher derrière un profil alléchant et une photo qui fait rêver. Chez "Coup de coeur, rien de tel ! Avec Stéphanie Bergey, l'authenticité est au rendez-vous !

Toutes les garanties d’une vraie rencontre préparée

Stéphanie a créé l’agence «Coup de cœur», (Espace Valentin à Besançon ), il y a maintenant 3 ans et c’est un peu son troisième enfant, un enfant qui grandit vite ! Logique, puisqu’elle a mis tous les atouts de son côté pour réussir, c’est-à-dire aider les célibataires qui le souhaitent à rencontrer d’autres célibataires sérieux. Chaque célibataire a évidemment été rencontré personnellement avant toute mise en relation. Ajoutons à cela le fait que Stéphanie a vérifié chaque information, mentionnée ou demandée, aux célibataires souhaitant bénéficier de son accompagnement.

Une méthode, une expérience, un savoir-faire

Confier la recherche du partenaire de ses rêves n’a rien de bizarre quand on a une vie professionnelle et/ou personnelle qui déborde de contraintes, de réunions, ou de rendez-vous. C’est une démarche on ne peut plus sérieuse et, pour la réussir, les personnes intéressées souhaitent être accompagnées par une personne d’expérience, avec une ‘‘vraie’’ formation, dotée d’une réelle empathie et pleine de bienveillance. C’est le cas avec Stéphanie Bergey qui, outre une formation de coach en relations de couple, a appris son métier au sein d’une agence matrimoniale. Et de ce parcours est née, à l’été 2022, l’agence «Coup de cœur».

Un service moderne et de qualité, à l’image des célibataires d’aujourd’hui

L’agence Coup de Cœur accompagne les célibataires de 35 à 75 ans en Franche-Comté (Besançon, Dole, Vesoul, Pontarlier, Montbéliard) dans leur quête d’une relation sincère et durable.

Parce que chaque parcours est unique, Stéphanie propose un premier entretien pour cerner la personnalité et les aspirations amoureuses.

Une plateforme de conseils a été créée pour vous transmettre les clés d’une rencontre réussie, avec un contenu de qualité pour mieux comprendre les dynamiques amoureuses. Un accompagnement sur mesure, en individuel ou en couple, est également proposé pour construire une relation épanouissante.

…Et ça marche !

« C’est d’ailleurs grâce à cette approche humaine et personnalisée, que de nombreux célibataires ont déjà trouvé leur moitié avec l’agence Coup de Cœur. J’en veux pour preuve des témoignages comme celui d’Éric» nous explique Stéphanie :

«Une agence au top et une équipe avec des rendez-vous , un suivi et des conseils d'une efficacité redoutable . Je parle en connaissance de cause car la plus belle chose de ma vie est arrivée un véritable coup de foudre lors de mon troisième rendez-vous , que du bonheur ».

« Comment ne pas être fière quand on reçoit de tels messages ?»

Et si c’était à votre tour ?

Infos Plus

Agence Coup de cœur

Centre Expobat Espace Valentin 25480 Miserey Salines

Sur rendez vous uniquement

Téléphone : 06 38 96 40 25

Contact : contact@agence-coupdecoeur.fr

Site internet : www.agence-coupdecoeur.fr

Réservez un appel découverte ici

L'agence Coup de coeur sur les réseaux sociaux :