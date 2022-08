Rendez-vous au magasin LDLC pour la rentrée !

PUBLI-INFO • Pour la rentrée, le magasin LDLC vous propose une multitude de services gratuits ou dans le Pack Premium pour vous permettre de travailler, jouer, utiliser votre matériel informatique au maximum et dans les meilleures conditions. Une nouvelle gamme de PC a également fait son entrée pour toujours plus d’efficacité et de performance !

De plus, si vous disposez déjà d'un matériel qui est relativement récent ou plutôt très vieillissant, mais que dans les deux cas, vous vous plaignez de sa lenteur ou de son manque de réactivité, n'hésitez à aller les rencontrer en magasin, ils pourront vous proposer une solution pour lui donner un important coup de jeune à coup sûr, et ainsi vous changer la vie dans l'utilisation de votre matériel…

Les bons de mise en service offert !

Chez LDLC, la mise en service, c’est la préparation de l’ordinateur avant de l’utiliser pour la première fois.

"On va enlever tous les logiciels installés par les fabricants et qui ne sont pas toujours utiles pour installer un système propre et faire en sorte que le PC soit le plus réactif possible", explique Florian Vierjan, responsable du magasin LDLC à Ecole Valentin.

Habituellement, ce service est facturé 39,95 euros. Grâce au bon de mise en service, en quantité limitée, il est en ce moment offert pour l’achat d’un ordinateur portable !

Offre valable jusqu’au 1er octobre 2022

Rendez-vous en magasin dès maintenant !

Le sac pour votre PC offert !

Pour continuer dans les cadeaux de la rentrée, LDLC vous offre pour l’achat d’un PC portable, une sacoche pour le transporter en toute sécurité et commencer la rentrée bien équipé.

Rendez-vous en magasin dès maintenant !

Attention, quantité limitée !

Le Pack Premium

Pour la rentrée, LDLC vous propose son Pack Premium… C’est quoi ?

Ce n’est pas uniquement une extension de garantie, c’est bien plus que ça ! "On propose des services qu’on ne trouve pas forcément ailleurs, notamment grâce à notre atelier sur place", précise le responsable du magasin.

Le Pack Premium compte une 3e année de garantie à votre appareil, mais aussi la possibilité de réaliser un diagnostic dans les 3 premières années à l’atelier LDLC.

"C’est important pendant les 3 ans de garantie de profiter d’un diagnostic ou d’un contrôle, les clients, s’ils n’ont rencontré aucun problème, peuvent nous apporter leur appareil pour faire un état des lieux, l’occasion de faire un nettoyage poussière en profondeur et ça c’est important pour augmenter la durée de vie de l’appareil", explique Florian Vierjan.

Le Pack Premium vous offre également la priorité à l’atelier LDLC pendant les trois premières années de votre PC. Pas de délai d’attente pour un diagnostic ou une réparation, votre appareil sera pris en charge en priorité au lieu de 5 jours en moyenne !

Exclusivité LDLC Besançon : le Pack Premium vous permet d’obtenir du matériel de prêt (selon disponibilité) en cas de réparation longue. Pratique pour les étudiants et les entreprises !

Pour en savoir +, rendez-vous au magasin LDLC !

Zoom sur les produits de la rentrée !

PC portable 15.6 Pouces MSI Modern 15 A10M-604FR

Intel Core i3-10110U 8 Go SSD 512 Go 15.6" LED Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth Webcam Windows 10 Famille 64 bits

Le commentaire de Florian Vierjan : "Avec son châssis compact et léger en aluminium, le PC portable MSI Modern 15 est un parfait compagnon mobile. Avec son écran IPS Full HD à cadre mince et son clavier rétroéclairé, il offre aussi un excellent confort de travail. Pour une utilisation bureautique, multimédia ou professionnelle c’est le produit idéal pour son rapport qualité/prix/performance."

Prix : 529,95 €TTC

Unité Centrale Altyk

Le Grand PC F1-PN8-S05 Intel Pentium Gold G6405 8 Go SSD 480 Go Intel UHD Graphics 610 Wi-Fi AC Windows 11 Famille.



Le commentaire du responsable LDLC : "Le Grand PC Altyk F1-PN8-S05 est un PC de bureau au format tour simple et évolutif, conçu et assemblé en France. Il a été pensé pour répondre aux besoins des familles et étudiants exigeants : Multitâche, bureautique, création de contenus, multimédia, internet et réseaux sociaux."

Prix : 529,95 € TTC



Souris sans fil ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Souris sans-fil pour jouer & multimédia - RF 2.4 GHz/Bluetooth LE - ambidextre - capteur optique 12 000 dpi - 6 boutons programmables - rétroéclairage RGB Aura Sync.

Le commentaire du vendeur : "L'ASUS TUF Gaming M4 Wireless est une souris gaming sans fil ambidextre proposant une double connexion RF (via dongle USB inclus) et Bluetooth. Elle est équipée d'un capteur optique haute sensibilité réglable (jusqu'à 12 000 dpi), de 6 boutons programmables et d'une mémoire interne."

Prix : 39.95€ TTC au lieu de 59,95€

Offre de dernière minutes !

40% de remise immédiate sur le Pack Microsft Office famille et Eudiant 2021 pour tout achat d'un pc portable éligible à l'offre, dans la limite des stocks disponibles et jusqu'à 15 septembre 2022 !

Infos +