Rentrée scolaire 2024 : ”L’école doit jouer son rôle d’ascenseur social”, selon Nathalie Albert-Moretti

La rectrice de l’académie de Besançon a confirmé que ”chaque élève dans le premier degré aura un maître ou une maîtresse en face de lui ou elle”. Toutefois, sur les 15.000 enseignants dans la région, 30 ETP (équivalents temps plein) manquent encore à l’appel ce jeudi 29 août. ”C’est 10 de moins que l’année dernière à la même période, mais nos services sont ultra mobilisés pour trouver les derniers collègues”, a affirmé Nathalie Albert-Moretti. Ces derniers ETP concernent principalement des postes d’enseignement spécifique ”rare ou très pointu” selon la rectrice, dans des lycées professionnels.

L’école comme ”ascenseur social”

D’un point vu enjeux pour l’année 2024-2025, l’académie de Besançon veut mettre l’accent sur l’idée que l’école, ”encore plus cette année”, doit jouer son rôle d’”ascenseur social”. Selon la rectrice, ”il reste encore beaucoup d’élèves sur le bord du chemin” entre ceux qui ont plus de difficultés que d’autres et ceux qui décrochent sur des territoires qui se sentent plus éloignés, moins écoutés, en particulier en milieu rural. Nathalie Albert-Moretti a d’ailleurs pour objectif cette années d’effectuer davantage ses déplacements en ruralité ”pout montrer qu’on est là, dans tous les territoires de l’académie.”

”Pause numérique” dans les collèges, six établissements vont tester

Cette année, six collèges francs-comtois vont tester le dispositif ”Pause numérique” afin d’encourager les élèves à lâcher leur téléphone portable au sein de l’établissement. Harcèlement, enregistrement de professeurs pendant les cours, prise de photo dans les classes et dans l’établissement, communication entre élèves pendant les cours, réseaux sociaux… Les collégiennes et collégiens devront déposer leur smartphone dans une boîte à leur arrivée dans l’établissement pour le récupérer uniquement à la fin des cours, selon des modalités propres à chaque établissement. ”C’est une expérimentation, on va voir ce que ça donne”, nous dit Nathalie Albert-Moretti.

Les collèges-tests volontaires sont :

Le collège Les Villanelles à Rougemont (Doubs)

Le collège Jean-Jacques Rousseau à Voujeaucourt (Doubs)

Le collèges du Parc à Bletterans (Jura)

Le collège des Vernaux Marius Daubigney à Tavaux (Jura)

Le collège Louis Bouvier à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)

Le collège Lucie Aubrac à Morvillars (Territoire de Belfort)

