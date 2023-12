Réunion de la filière bois à Dijon face aux mutations du marché

Face à un afflux de clients toujours plus nombreux, soucieux d'utiliser un combustible de qualité et un chauffage à moindre coût, l'interprofession FIBOIS BFC gère le label ''BFC bois bûche'' qui regroupe les entreprises engagées pour une production de qualité.

Du renforcement de la réglementation à l'état de santé préoccupant des forêts, en passant par les difficultés de recrutement, les entreprises présentes ont abordé les mutations de la filière bois, face aux nouveaux obstacles rencontrés.

''La réunion s’est achevée par la visite de la chaufferie biomasse des Péjoces, qui alimente en chaleur une partie de la métropole dijonnaise en utilisant du bois déchiqueté, l’occasion pour ces professionnels de découvrir une autre utilisation possible du bois énergie en zone urbaine !'' indique FIBOIS BFC.

Une consommation majoritairement tournée vers le marché noir

L'approvisionnement en bois de chauffage des ménages se fait en grande partie en auto-approvisionnement ou par circuits courts (marché noir). Or, lorsqu'il est mal utilisé, le bois de chauffage peut être une source de polluants atmosphériques et de danger pour la santé humaine. C'est pourquoi, depuis 2022, les producteurs sont obligés d'indiquer au client le taux d'humidité du produit vendu et de leur prodiguer des conseils de bonne utilisation.

Le label ''BFC bois bûche'' garantit notamment le respect de la réglementation en vigueur, une transparence sur le combustible acheté (quantité, taux d'humidité, etc.) et des informations complètes sur la meilleure utilisation possible du bois de chauffage.